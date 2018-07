"Polskie” testy 8K na satelicie

Operator SES, który w drugiej połowie maja realizował emisje próbne w rozdzielczości 8K z satelity Astra 3B (23,5°E) z okazji SES Industry Days w Luksemburgu - ponownie prowadzi emisje próbne w 8K. Tym razem są realizowane z pozycji 28,2°E, ale co ważniejsze - w ich ramach emitowane są materiały przygotowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Zdjęcie Klatka z przekazu testowego w 8K realizowanego z 28,2°E

Na potrzeby emisji uaktywniono nieużywany do tej pory transponder 40 satelity Astra 2E (28,2°E), pracujący w wiązce europejskiej, z parametrami jak poniżej:

Astra 2E (28,2°E)

tp. 40

częstotliwość: 12,480 GHz

polaryzacja: V (pionowa)

SR: 30000 ksymb/s

FEC: 3/4

DVB-S2/16APSK

Roll-off: 0.2

Pilot S2: Aktywny

Transponder w tej konfiguracji oferuje przepływność netto na poziomie ok. 86,719 Mbit/s. Sygnał na terenie Polski jest dość silny, choć słabszy niż to miało miejsce przy testach z 23,5°E. Zastosowanie modulacji 16APSK wymusza, aby zapewnić wyższy poziom stosunku sygnału do szumu niż dla klasycznych przekazów platform DTH (np. Sky, emitowanej z tej samej pozycji satelitarnej). Musi to być ponad 10,21 dB.



Konfiguracja emisji jest identyczna jak to miało miejsce w maju, ponownie jest to strumień DVB-IP, po próbie wyszukania na zwykłym odbiorniku uzyskamy serwis bez nazwy:

ID: - (brak)

PID Data: 3000

SID: 100

PID PMT: 4000

Po jego przefiltrowaniu uzyskamy kolejny strumień transportowy z wideo w HEVC, bez dźwięku.



ID: - (brak)

PID V: 1023 (HEVC/UHD 8k)

PID A: - ()

PID PCR: 1023

SID: 1

PID PMT: 255

Jakość obrazu: 7680x4320, 16:9, do 81 Mbit/s

Pięciominutowe nagranie po przefiltrowaniu zajęło ok. 1,73 GB. Podobnie jak przy poprzednich testach przepływność zmienia się z dużą dynamiką od 0,5 Mbit/s do ponad 81 Mbit/s, w efekcie ilość danych momentami może być mniejsza.



Wyjątkową radość sprawił redakcji fakt, że jak się okazało - tym razem w ramach eksperymentów emitowane są materiały w rozdzielczości 8K przygotowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), w materiale pod angielską nazwą PSNC.

Zdjęcie 8K będzie - jak łatwo się domyślić - następcą 4K / 123RF/PICSEL

Wygląda, że to są materiały wspominane przy okazji poprzednich testów 8K (wtedy nie udało się ich zaobserwować) od PSCC - krótkie impresje filmowe zrealizowane w poznańskiej palmiarni oraz w studio PCSS: Palmhouse 8K oraz Magda 8K.



Na tym polega wspomniany w tytule polski akcent testów, za samą emisję odpowiada operator satelitarny SES. Materiał można odtworzyć po przefiltrowaniu strumienia w aplikacji Media Player Classic Home Cinema (daje najlepsze efekty). Jako że transmisja jest prowadzona w niemal identyczny sposób jak to miało miejsce na 23,5°E, to można skorzystać ze wskazówek opublikowanych w wydaniu 5-6/2018 magazynu SAT Kurier, gdzie redakcja przedstawiła jak poradziła sobie z uzyskaniem odbioru przekazu z 23,5°E.



Niestety "domowymi" sposobami nie uda się tego obejrzeć na żadnym odbiorniku satelitarnym lub TV z wbudowaną głowicą. Jedyna metoda to nagrać strumień, np. za pomocą karty DVB obsługującej modulację 16APSK (m.in. TBS 6925, 6983, 6903, 6522, 6528, 6590, 5520, 5580) i odpowiednio go przetworzyć, np. na komputerze. Wymagane jest wsparcie 8K na poziomie karty graficznej, bo bez tego nie uda się uzyskać płynnego obrazu. No i oczywiście, aby zobaczyć zalety obrazu należy wyświetlać obraz na monitorze 8K.



Na razie nie wiadomo jak długo potrwa ta emisja próbna. Testy na 23,5°E realizowano jedynie przez dwa dni.