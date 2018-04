Philips 436M6VBPAB - 43-calowy monitor

Philips 436M6VBPAB to gigantyczny, 43-calowy monitor, który wspiera pełne HDR i jako pierwszy monitor na świecie otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Co to oznacza?

Philips Momentum mają docenić użytkownicy konsol, ale będzie też niezwykle przydatnym ekranem dla wydajnych pecetów. 43-calowy panel wykorzystuje matrycę MVA CrystalClear 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Typowy współczynnik jasności ekranu wynosi tu 720 cd/m2, a szczytowo sięgać może nawet 1000 cd/m2. Monitor obsługuje technologię Quantum Dot (tzw. kwantowej kropki), co oznacza, że podświetlenie matrycy jest w nim bardziej efektywne niż w przypadku klasycznych diod LED. Wartość kontrastu to 4000:1.

Philips wykorzystał w modelu 436M6VBPAB panel 8 bit + 2 bit FRC, co daje możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów. Monitor jest urządzeniem z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Zastosowana w nim technologia HDR odpowiada tej dostępnej dotychczas wyłącznie w zaawansowanych telewizorach, a sam panel oferuje równie szeroką rozpiętość tonalną kolorów. Ma to szczególne znaczenie dla użytkowników konsol.



Pomimo ogromnej przekątnej Philips Momentum cechuje się stosunkowo niską wartością Input Lag (21 ms), co odróżnia go od większości wykorzystywanych przez graczy telewizorów. Ukłonem w kierunku entuzjastów PC jest wsparcie dla technologii Adaptive-Sync oraz stosunkowo krótki czas reakcji, wynoszący 4 ms (GtG).



Dzięki funkcji MultiView do modelu 436M6VBPAB można jednocześnie podpiąć dwa źródła obrazu (np. konsolę i komputer) i jednocześnie wyświetlać obraz z obu w trybach: Picture-in-Picture lub Picture-by-Picture. 43-calowy ekran jest wtedy dzielony pomiędzy oba urządzenia.

Użytkownicy laptopów ostatniej generacji mogą skorzystać z wygodnej formy dokowania poprzez złącze USB-C. Ten nowoczesny standard pozwala przesyłać sygnał, dźwięk i dane za pomocą jednego przewodu, a sam laptop jest wtedy zasilany bezpośrednio z monitora. Peryferia można podpiąć bezpośrednio do urządzenia, korzystając z wbudowanego w Momentum dwuportowego huba USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania. Philips 436M6VBPAB dysponuje również pełnym kompletem popularnych złączy: Display Port 1.2, mini Display Port 1.2 oraz HDMI 2.0.

Do monitora dołączony jest pilot, umożliwiający sterowanie monitorem choćby z kanapy. Z tyłu czarnej obudowy umieszczono diody RGB LED odpowiedzialne za Ambiglow - budujące atmosferę podświetlenie sceniczne, unikalne dla urządzeń marki Philips. Monitor został również wyposażony w dwa wspierające standard DTS Sound głośniki stereo o mocy 7 W każdy.

Cena i dostępność



Monitor Philips 436M6VBPAB zadebiutuje na rynku w maju i trafi do sprzedaży również w Polsce. Sugerowana przez producenta cena detaliczna tego modelu wynosi 3 329 zł.