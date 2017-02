Panasonic OLED EZ z głośnikami Technics

Panasonic ogłasza dzisiaj rozszerzenie oferty telewizorów 4K Pro HDR Ultra HD OLED.

Zdjęcie Panasonic EZ1000 /materiały prasowe

Po styczniowej prezentacji 65-calowego modelu EZ1000 w Las Vegas, Panasonic przedstawia 77-calową wersję tego modelu, a także drugą serię telewizorów OLED na rok 2017 (EZ950), które będą dostępne z ekranem o przekątnej 65 i 55 cali.

Profesjonalne modele EZ1000 i EZ950 umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału prezentacji kontrastu i koloru, jaki tkwi w najnowszej technologii ekranów OLED, z niezrównanym poziomem czerni i najwierniejszym odwzorowaniem barw, co pozwala na uzyskanie obrazów o niezwykłej dokładności i spektakularnym pięknie - tak przynajmniej twierdzi producent. W obu modelach zastosowano najnowocześniejszy chipset Panasonic Studio Colour HCX2 zapewniający dokładność odwzorowania kolorów niespotykaną w żadnym innym telewizorze klasy konsumenckiej i wykorzystujący technologię dostępną wcześniej wyłącznie w profesjonalnych monitorach kosztujących dziesiątki tysięcy dolarów. W modelach EZ1000 i EZ950 Panasonic przesunął granicę możliwości technologii telewizyjnych z myślą o zapewnieniu wyjątkowo dokładnych obrazów, które niezwykle wiernie oddają intencje reżysera.

Aby zapewnić najlepszą jakość toru audio, w modelu EZ1000 zastosowano specjalnie wyprofilowane głośniki, które poddano dodatkowemu tuningowi przeprowadzonemu przez inżynierów uznanej w świecie marki audio — Technics. W modelu EZ950 niezwykłą jakość audio oferują głośniki 40-watowe, a efektowna podstawa telewizora inspirowana najnowszymi trendami obowiązującymi w wystroju wnętrz sprawia, że urządzenie jest ozdobą każdego pomieszczenia.

65-calowy model EZ1000 oraz 65- i 55-calowy model EZ950 będą w Europie dostępne od czerwca bieżącego roku, natomiast model EZ100 z ekranem o przekątnej 77 cali trafi do sklepów jesienią.

Hollywood w Twoim domu

Modele EZ1000 i EZ950, wyposażone w technologię 4K Pro HDR, oferują większe możliwości za sprawą kilku nowo opracowanych elementów czyniących z nich najbardziej spektakularne telewizory, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Rozwiązania te obejmują panel HDR OLED, nowy, zaawansowany technicznie procesor Studio Colour HCX2 (umożliwiający jeszcze dokładniejsze odwzorowanie kolorów), szczytową jasność ekranu niemal dwukrotnie większą niż w przypadku konwencjonalnych paneli OLED, jak również zerową ekspresję czerni pozwalającą na uzyskanie szerokiego zakresu dynamicznego, znacznie przekraczającego parametry wymagane do uzyskania akredytacji HDR. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału tych komponentów Panasonic zaangażował najbardziej doświadczonych specjalistów z Hollywood, którzy zajęli się dostrojeniem przetwarzania obrazu.

W modelach EZ1000 i EZ950 zastosowano całkowicie nową funkcję poprawiania jasności HDR (HDR Brightness Enhancer) opracowaną z myślą o optymalizacji jakości obrazu HDR w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Ciemne sceny, które trudniej się ogląda w tych warunkach, są optymalizowane w taki sposób, aby zwiększyć luminancję obszarów o mniejszej jasności, dzięki czemu każda treść wygląda na ekranie tak, jak życzył sobie jej twórca, nawet w bardzo jasnym otoczeniu.

We flagowym modelu EZ1000 zastosowano również filtr absolutnej czerni (Absolute Black Filter). Absorbuje on światło otoczenia, eliminując odbicia, i umożliwia zapewnienie głębokich, niezwykle dokładnie odwzorowanych czerni. Jest szczególnie przydatny w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Zdjęcie Panasonic EZ1000 / materiały prasowe

Procesor Studio Colour HCX2

Całkowicie nowy procesor Studio Colour HCX2 4K — stanowiący efekt wieloletniego doświadczenia i specjalistycznego know-how zdobytego w trakcie prac nad wzorcowymi telewizorami plazmowymi Panasonic oraz profesjonalnymi urządzeniami do produkcji filmów i przesyłania obrazu — zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie kolorów i jakość obrazu oraz wyjątkowo głębokie czernie i wspaniałą jasność panelu HDR OLED. Każdy z pikseli ekranu OLED generuje własne światło, odtwarzając w ten sposób detale w ciemnych obszarach, co jest szczególnie trudnym zadaniem w przypadku relatywnie dużego przeskoku od zerowego poziomu czerni do odcieni od niej oddalonych. Dzięki zastosowaniu procesów dopracowanych w trakcie kilku dziesięcioleci produkcji ekranów plazmowych inżynierowie Panasonic znacząco poprawili precyzję odtwarzania detali, w szczególności w obszarach zbliżonych do czerni.

Procesor Studio Colour HCX2 4K, dostrojony przez specjalistów z Hollywood z myślą o uzyskaniu jakości obrazu zgodnej z wizją twórców filmu, zmodyfikowano tak, by poradził sobie z wyjątkowo szeroką gamą miliarda kolorów oferowanych przez technologię OLED. Pozwala to na dokładniejsze odwzorowanie barw, szczególnie w obszarach wyjątkowo trudnych do odtworzenia, takich jak ciemne pola i jasne akcenty. Niezwykle ważnym komponentem procesora jest system korygowania kolorów obejmujący wykorzystanie tabel podglądu 3D. Jego wyjątkowość polega na tym, że dla każdego stopnia jasności istnieje pełna baza kolorów przechowywana w chipsecie, dzięki czemu wyświetlane barwy są zawsze dokładnie odwzorowane, nawet w przypadku szczególnie wymagających materiałów. Modele EZ1000 i EZ950 pozwalają na uzyskanie niemal 100% przestrzeni barw zgodnie ze specyfikacją DCI, co jest niezwykle ważne dla wygenerowania autentycznego obrazu HDR.

Obecna i przyszła technologia HDR

OLED-y spełniają wysokie wymagania technologii HDR dotyczące koloru i kontrastu. Oba modele spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące rozdzielczości, głębi bitowej oraz gamy kolorów i są w pełni zgodne z HDR10 — minimalnym standardem branżowym dla ekranu HDR. HDR 10 to obowiązkowa funkcja w przypadku treści Blu‑ray UHD. Standard ten jest wykorzystywany przez wiele serwisów oferujących strumieniowe przesyłanie treści (np. Netflix i Amazon Video).

HDR z myślą o graczach

Ponieważ technologia HDR jest coraz powszechniej stosowana w konsolach gier 4K, najszybszy w historii tryb gier Panasonic 4K HDR spełni oczekiwania nawet najbardziej wytrawnych graczy. "Input lag" został w modelach EZ1000 i EZ950 znacząco ograniczony w celu zwiększenia płynności gier 4K HDR, co jest szczególnie istotne w przypadku gier dynamicznych, wymagających szybkiej reakcji.

System operacyjny najnowszej generacji

Telewizor EZ1000 wyposażono również w nowo opracowany inteligentny system My Home Screen 2.0. Do nowych funkcji należą ulubione foldery dla wielu użytkowników, umieszczony na pilocie przycisk My App, którego działanie można spersonalizować, by zapewnić sobie szybszy dostęp do ulubionych treści, oraz przebudowana aplikacja Media Player, obsługująca treści w standardach 4K HDR10 i HLG.

Modele dla państw europejskich będą obsługiwały technologię IP>TV do konwertowania audycji na dane, które można strumieniowo przesyłać do innych urządzeń.

Seria EZ1000 I EZ950 obejmuje protokół Simple Device Discovery Protocol systemu Control4 I jest w procesie certyfikacji Connects with Control4. Ponadto obie serie zostaną zgłoszone do certyfikacji firmy

Nowoczesna stylistyka

Modele EZ1000 oraz EZ950 opracowano zgodnie z estetyką Art & Interior Panasonic. Ich stylistyka, inspirowana przede wszystkim trendami obowiązującymi w wystroju wnętrz, łączy eleganckie wzornictwo z materiałami najwyższej klasy. Telewizory mogą dzięki temu stanowić ozdobę nawet najbardziej stylowych wnętrz i oferują doskonałą elastyczność.

Oba modele wyróżniają się ciemnym metalicznym wykończeniem i brakiem widocznych łączeń, co sprawia, że nie zwraca się uwagi na fizyczną konstrukcję urządzenia. Flagowy model EZ1000 to przykład doskonałego połączenia formy i funkcjonalności. Przykładem może być imponujący system audio Dynamic Blade Speaker zintegrowany z podstawą, tak że ekran wydaje się w magiczny sposób unosić nad głośnikiem.

Głośnik dopracowany przez Technics

Dążąc do uzyskania optymalnej jakości dźwięku w telewizorze OLED, opracowano Dynamic Blade Speaker — zwodniczo smukły system audio, który zawiera aż 14 głośników (osiem basowych, cztery średniotonowe i dwa wysokotonowe plus poczwórny pasywny radiator podbijający bas). W tym celu w prace na każdym etapie tworzenia głośników Dynamic Blade — od projektowania części mechanicznych i obwodów elektrycznych po dopracowanie dźwięku — zaangażowani byli inżynierowie uznanej marki audio Technics.

Podsumowanie oferty telewizorów Panasonic OLED:

EZ1000: Doskonała jakość obrazu — Hollywood w Twoim domu (65 cali)

Master HDR OLED — oryginalna technologia Panasonic i unikalny filtr czerni pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości panelu OLED

Procesor Studio Colour HCX2 — profesjonalne tabele podglądu umożliwiają dokładne odwzorowanie kolorów z myślą o stworzeniu atmosfery sali kinowej rodem z Hollywood



Ekstremalna jasność — zapewnia doskonały obraz z HDR dzięki zdumiewającym efektom

Czerń absolutna — zerowa ekspresja czerni umożliwia jej niezwykle precyzyjną gradację

Obraz dostrojony przez specjalistów z Hollywood — dopracowany przez tamtejszego eksperta ds. koloru zapewnia widzom kinowe wrażenia zgodnie z intencjami twórców filmu

EZ950: Prawdziwie kinowe wrażenia — dopracowane przez specjalistów z Hollywood (65 i 55 cali)