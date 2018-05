LG wprowadza modele telewizorów 4K na MŚ 2018 w Rosji

LG Polska specjalnie na mundial wprowadza dwa modele telewizorów LG Super - UHD 4K SK7900 i LG UHD TV UK6100, a także telewizor OLED.

Zdjęcie LG Super UHD 4K SK7900 /materiały prasowe

SK7900 posiada ekran LG Nano Cell, który charakteryzuje się szeroką paletą wiernie odwzorowanych kolorów. Istotną cechą podczas wspólnego oglądania meczy ze znajomymi i bliskimi, są szerokie kąty widzenia (Sports Viewing Angle) zapewniane przez panel IPS, w który wyposażone są modele UK6100 i SK7900. Dzięki temu zarówno osoby siedzące naprzeciwko telewizora i te patrzące na niego z boku będą oglądały piłkarskie zmagania w niemal identycznej jakości obrazu - tak przynajmniej twierdzi producent.



Jako modele dedykowane na mundial, SK7900 oraz UK6100 zostały wyposażone w tryb piłki nożnej oferujący specjalnie ustawienia ekranu, dzięki którym obraz będzie ostry i płynny. O odpowiednie wrażenia dźwiękowe ma zadbać technologia Ultra Stadium Surround.



LG Super UHD 4K SK7900 jest dostępny w trzech rozmiarach: 49, 55 oraz 65 cali, natomiast LG UHD TV UK6100 w rozmiarach 55 i 65 cali.



OLED na Mundial

LG OLED C8 ThinQ AI - również pozycjonowany, jako telewizor na mistrzostwa w Rosji - został on wyposażony w najnowszy procesor α (Alpha) 9 oraz technologię sztucznej inteligencji LG ThinQ. Co daje to rozwiązanie? Użytkownicy mogą, za pomocą poleceń głosowych wypowiadanych bezpośrednio do mikrofonu pilota, sprawdzić wyniki poszczególnych meczy, wyszukać powtórki najciekawszych akcji na YouTube, w przerwie meczu przełączyć głosowo telewizor na konsolę, oraz sterować funkcjami telewizora w naturalnym języku polskim.



Sercem modelu C8 jest procesor α (Alpha) 9, który dzięki zaawansowanym algorytmom oraz czterostopniowej redukcji szumów obejmującej dwukrotnie więcej etapów, umożliwia oglądanie odwzorowanego obrazu z odpowiednimi kolorami. Telewizor jest w stanie reprodukować dźwięk w technologii Dolby Atmos.



Telewizory LG OLED na 2018 rok są dostępne w Polsce w 77, 65 i 55 calach. Model C8 po raz pierwszy dostępny będzie w 77 calach,.

Pozostałe telewizory LG promowane na Mundial

Pozostałe telewizory LG promowane jako dobre do oglądania piłki nożnej to: UHD UJ6517 (od 1999 zł), UHD UJ635V (od 1699 zł), UHD UK6100 (od 2999 zł) i Super UHD SK7900 (od 2799 zł) wyposażone w panele IPS 4K.



Jacek Gmoch i promocyjne oferty telewizorów

Zdjęcie / materiały prasowe

Do swojej kampanii z okazji mundialu LG zaprosiło ikonę piłki nożnej w Polsce - Jacka Gmocha. - Nawiązaliśmy współpracę z Jackiem Gmochem podziwiając jego dokonania jako wybitnego trenera, twórcy "banku informacji" oraz prekursora metod analitycznych w piłce nożnej, co przyczyniło się do sukcesów jego drużyn. Analityczna osobowość trenera jest szczególnie ważna dla LG, które wiąże się z ikonami reprezentującymi wartości marki. W tym przypadku Jacek Gmoch doskonale wpisuje się w koncept komunikacji telewizorów OLED bazujących na platformie analitycznej ThinQ AI - Marcin Kubiszak, marketing manager działu Home Entertainment w LG Electronics Polska.

W ramach kampanii “Telewizor powołany na mundial" LG przygotowało także dwie promocje sprzedaży. Każdy kibic, który w okresie od 21 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku kupi telewizor 65" z linii LG OLED TV ThinQ AI, otrzyma w zestawie konsolę Xbox One S. Kupując telewizor 55" LG OLED TV ThinkQ AI klienci otrzymają konsolę w zestawie za 50 proc. jej ceny. Dodatkowo, do każdego telewizora UHD oraz OLED z linii 2017 oraz 2018, powyżej 49", dodawany jest 50 proc. rabat na wybrany produkt z linii piłkarskiej New Balance.