IFA 2018: Samsung zaprezentuje modele 8K

Na tegorocznych targach IFA w Berlinie (31 sierpnia - 5 września) koreański producent elektroniki użytkowej, firma Samsung, zaprezentuje dwie serie wyświetlaczy 8K przeznaczonych dla konsumentów. Podczas ostatniego wydarzenia QLED & Advanced Displays Summit w Los Angeles Samsung wezwał do ustanowienia globalnych standardów transmisji 8K. Jednocześnie wyciekła informacja, że firma przygotowuje dwie osobne serie urządzeń 8K.

Według "Forbesa", Samsung wprowadzi na rynek modele 8K o przekątnych 65, 75 i 82 cali, a następnie w 2019 roku model 98-calowy. Miałyby to być modele 120 Hz. Firma Samsung nie potwierdziła jednak ani faktycznych rozmiarów, ani częstotliwości odświeżania, ale za to nie zaprzecza ogólnym planom.

Druga partia wyświetlaczy 8K miałaby pojawić się dopiero w 2019 roku - i można się spodziewać, że zostanie zaprezentowana na wystawie CES w styczniu - a Samsung twierdzi, że będzie obejmowała tylko dwie opcje wielkości: 65 i 75 cali. Częstotliwość odświeżania miałaby wynosić 50/60 Hz (w zależności od rynku). Ta druga partia modeli 8K miałaby być bardziej przystępna cenowo.



Przedstawiciele firmy Samsung podczas wydarzenia w Los Angeles rozmawiali na temat przyszłych wyświetlaczy 8K, które stanowią "nowy paradygmat" dla telewizorów i powinny być zgodne z BT.2020, High Dynamic Range następnej generacji i zapewniać do 4000 nitów jasności, jak również 12-bitową głębię kolorów. Jednakże istniała pewna niejasność co do tego, czy te ulepszone standardy zostaną uwzględnione w dwóch pierwszych partiach wyświetlaczy 8K Samsunga.

Anita Kaźmierska