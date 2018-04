Eutelsat: 125 kanałów Ultra HD na całym świecie

Liczba kanałów 4K nadawanych na całym świecie wzrosła o 26 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, osiągając poziom 125 kanałów - wynika z raportu operatora Eutelsat Communications. Przemawiając podczas konferencji MIPTV w Cannes, Claudia Vaccarone, dyrektor ds. globalnych badań rynku i doświadczeń klienta w firmie Eutelsat, określiła ten wzrost jako „naprawdę imponujący”.

Telewizor 4K - co trzeba wiedzieć przed jego kupnem?

Wśród 125 kanałów UHD, 52 to kanały satelitarne, 71 to kanały kablowe/IPTV, a 2 to kanały naziemnej telewizji cyfrowej dostępne w Korei Południowej.

W październiku ubiegłego roku liczba wynosiła 99 kanałów, powiedziała Vaccarone, a setnym kanałem UHD był Stingray Now 4K. - Ultra HD jest dobrze zakorzenione - nie jest już kwestią tego, czy jest, ale bardziej kwestią tego, kiedy stanie się de facto standardem - powiedziała Vaccarone. Chociaż przyznała, iż w branży panuje pewne zniecierpliwienie związane z wdrażaniem i upowszechnianiem UHD, to zaznaczyła, że nawet HD nie jest jeszcze wszechobecne - pomimo szerokiej akceptacji.

Według statystyk Eutelsatu, tylko 27 proc. całkowitej globalnej liczby kanałów telewizyjnych - około 11 700 - jest w wysokiej rozdzielczości, mimo że pierwszy komercyjny kanał HD pojawił się na rynku amerykańskim już w 2003 roku.

- My, zwłaszcza na Zachodzie, uważamy HD de facto za standard - powiedziała Vaccarone. - W rzeczywistości jest to tylko nieco ponad jedna czwarta ogólnej liczby kanałów dostępnych na całym świecie. Sam Eutelsat twierdzi, że dystrybuuje 17 kanałów UHD, co daje 33-proc. udział w rynku 52 kanałów UHD dostępnych na całym świecie przez satelitę.

