CES 2018: Telewizory ze sztuczną inteligencją i procesorem Alfa

Podczas targów CES 2018, firma LG Electronics zaprezentuje swoje najnowsze telewizory OLED i SUPER UHD wykorzystujące sztuczną inteligencję ThinQ oraz zaawansowany procesor obrazu.

Zdjęcie Nowa generacja telewizorów LG z CES 2018 /materiały prasowe

Technologia ThinQ pozwala korzystać z setek poleceń głosowych, wykorzystywanych zarówno przez otwartą platformę inteligentnych urządzeń LG, jak i usługi oparte na AI oferowane przez innych producentów.

Dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej w telewizor LG, użytkownicy mogą dawać polecenia głosowe bezpośrednio do mikrofonu pilota. Telewizory LG ThinQ pełnią też funkcję centrum sterowania inteligentnym sprzętem AGD. Dzięki temu użytkownik może kontrolować pracę urządzeń wyposażonych w AI, które można podłączyć do telewizora poprzez sieć Wi-Fi lub interfejs Bluetooth, np. automatyczne odkurzacze, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, lampy czy głośniki.

Najnowszy procesor obrazu LG α (Alpha) 9, będący sercem telewizorów LG OLED, pozwala natomiast na dalsze udoskonalenie jakości obrazu. Modele LG SUPER UHD z matrycą Nano Cell zostały wyposażone w podświetlenie FALD (Full-Array Local Dimming), dzięki któremu możliwe jest odwzorowanie głębszej czerni, bogatszych kolorów oraz wyraźniejszych detali w ciemniejszych obszarach, a tym samym wyświetlanie wysoce realistycznego obrazu.

Więcej o AI w telewizorach LG

Najnowsza linia telewizorów Smart TV, która obejmuje zarówno modele OLED i SUPER UHD, została wyposażona w funkcje LG ThinQ, które przetwarzają ludzką mowę i uczą się zachowań użytkownika dzięki technologii DeepThinQ. W ten sposób nowe telewizory LG są w stanie zagwarantować wygodną obsługę opartą na inteligentnym sterowaniu głosowym oraz łatwiejsze podłączenie dodatkowych urządzeń. Znacznie uproszczony proces konfiguracji pozwala także łatwo i szybko podłączać do telewizora konsole do gier oraz zewnętrzne systemy soundbar. Wypowiadając do mikrofonu pilota polecenia głosowe, takie jak "pokaż wszystkie filmy z udziałem tego aktora" lub "pokaż filmy o jodze" użytkownicy mogą wyszukiwać informacje, zdjęcia lub materiały wideo o określonej tematyce.



Telewizory LG z funkcjami sztucznej inteligencji ThinQ współpracują z usługami opartymi na elektronicznym przewodniku po programach (EPG), dzięki czemu możliwe jest przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym. Użytkownik może wydawać polecenia, takie jak "znajdź ścieżkę dźwiękową tego filmu" lub "wyłącz telewizor po zakończeniu tego programu" bez konieczności powtarzania jego tytułu lub podawania określonej godziny.

Procesor LG α (Alpha) i lepszy obraz

Główną innowacją nowego procesora jest czterostopniowa redukcja szumów, która w porównaniu do standardowych metod obejmuje dwa razy więcej etapów. Dzięki algorytmowi, redukcja szumów przebiega płynnie, pozwalając na lepsze stopniowanie odcieni i sprawiając, że obraz ze zniekształceniami staje się wyraźniejszy. Procesor α (Alpha) 9 został przystosowany do przetwarzania obrazu transmitowanego w technologii HFR. Oznacza to, że pozwala na przesyłanie 120 klatek na sekundę, zapewniając tym samym lepsze odwzorowanie dynamicznych scen, np. w filmach akcji lub podczas transmisji sportowych. Dzięki temu telewizory LG OLED z oferty na rok 2018 gwarantują najwyższą jakość obrazu oraz niesamowite wrażenia wzrokowe niezależnie od rodzaju wyświetlanych treści.



Podświetlanie FALD

Dzięki połączeniu panelu Nano Cell, podświetlenia FALD oraz procesora α (Alpha) 7, telewizory LG SUPER UHD z oferty na rok 2018 pozwalają na odwzorowanie głębszej czerni, uzyskanie wyższej jakości obrazu, bogatszych detali w cieniach, precyzyjnych kolorów, a także szerokich kątów widzenia.



Zdjęcie Procesor LG Alpha9 / materiały prasowe

Podświetlenie FALD, które zostało zaimplementowane w tegorocznych modelach telewizorów LG Super UHD, to panel o zwiększonej gęstości rozmieszczenia modułów na całej powierzchni ekranu. W odróżnieniu od podświetlenia krawędziowego, zastosowana przez LG technologia umożliwia niezależne sterowanie poszczególnymi modułami podświetlenia LED. Dzięki temu ograniczono poświatę wokół jasnych obszarów, a zwiększono kontrast.

Jeszcze lepszy HDR

Telewizory OLED i SUPER UHD przygotowane przez LG na rok 2018 zostały wyposażone w technologię 4K Cinema HDR. Dzięki niej użytkownik może cieszyć się kinową jakością we własnym salonie. Najnowsze modele LG są nie tylko zgodne z najważniejszymi formatami HDR, od Dolby VisionTM, po HDR10 i HLG (Hybrid Log-Gamma), lecz także umożliwiają wyświetlanie obrazu przygotowanego w technologii Advanced HDR by Technicolor. Dzięki opracowanemu przez LG algorytmowi odwzorowania odcieni (Enhanced Tone Mapping Algorithm), telewizory OLED i SUPER UHD z roku 2018 przetwarzają obraz HDR w sposób dynamiczny, klatka po klatce. Ponadto, w celu uzyskania najlepszych wrażeń słuchowych, modele z nowej linii zostały wyposażone w technologię Dolby Atmos