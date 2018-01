CES 2018: 88-calowy telewizor LG OLED

LG w trakcie targów CES 2018 w Las Vegas zaprezentuje pierwszy na świecie 88-calowy telewizor OLED obsługujący rozdzielczość 8K.

Zdjęcie 88-calowy telewizor LG OLED /materiały prasowe

Standard 4K na stałe zawitał do gospodarstw, a producenci elektroniki powoli przygotowują kolejne prototypy telewizorów wspierające rozdzielczość 8K (7680 na 4320), bijącą na głowę 4K (3840 na 2160).



Technologia OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych. Ekrany powstałe w technologii OLED wydzielają samoistne światło, dzięki czemu nie wymagają podświetlenia. W następstwie oglądający otrzymuje perfekcyjny współczynnik kontrastu (nawet 1 000 000:1) oraz idealną czerń (kolor czarny jest rzeczywiście "czarny").



Japoński nadawca publiczny NHK w grudniu 2018 roku uruchomili pierwszy na świecie regularny kanał 8K.



Nie wiadomo, czy nowość trafi na europejski rynek. Na obecnym etapie telewizory 8K, podobnie jak kilka lat temu odbiorniki 4K, stanowią branżową ciekawostkę i zapowiedź tego, co czeka nas za przynajmniej 10 lat.