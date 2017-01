CES 2017: Sony - telewizory 4K HDR z serii X oraz A

Japońska firma w trakcie targów CES 2017 zaprezentowała telewizor OLED, który emitujące dźwięk wprost z ekranu, bez wykorzystania głośników. To nie koniec nowości ze stajni Sony.

Zdjęcie Nowe telewizory Sony emitują dźwięk wprost z ekranu. /materiały prasowe

Wyróżnikiem nowej serii XE93 jest udoskonalona technologia podświetlenia LED o nazwie Slim Backlight Drive+, pozwalająca sterować przyciemnianiem dokładniej niż wprowadzony wcześniej system Slim Backlight Drive. Dzięki rozmieszczeniu modułów LED na górnej i dolnej krawędzi ekranu oraz połączeniu z technologią lokalnego przyciemniania/rozjaśniania X-tended Dynamic Range PRO nowe telewizory zapewniają większą jasność i wyjątkowy kontrast — 10-krotnie większy od kontrastu XDR w standardowym telewizorze LED.

Sony wprowadza telewizory 4K HDR "BRAVIA OLED". Matryca OLED wykorzystana w serii A1 zawiera ponad 8 milionów samorzutnie świecących pikseli. Kontrolę nad tą ogromną liczbą pikseli sprawuje procesor X1 Extreme, rozszerzający możliwości matrycy OLED, by zapewnić dobry obraz 4K HDR.

Modele z serii A1 to także pierwsze na świecie telewizory z dużym ekranem emitujące dźwięk wprost z ekranu. Jest to możliwe dzięki nowej technologii Sony Acoustic Surface, której twórcy wykorzystali ważną zaletę paneli OLED: brak systemu podświetlenia. Taka konstrukcja pozwala na idealne obrazu z dźwiękiem, nieosiągalne w zwykłym telewizorze. Powstające pole dźwiękowe jest zsynchronizowane z obrazem, nawet jeśli widz patrzy na ekran z boku.

