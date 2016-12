CES 2016: Nowa linia monitorów LG, w tym monitor z HDR

​Podczas międzynarodowych targów 2017 Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, LG, zaprezentuje najnowszy model dla graczy z 32-calowym ekranem UHD 4K, wspierającym HDR.

Zdjęcie Monitor LG UHD 4K (model 32UD99 /materiały prasowe

32-calowy monitor UHD 4K (model 32UD99) o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, zgodny ze standardem HDR10 to odpowiedź firmy LG na potrzeby rozwijającego się rynku treści o poszerzonym zakresie tonalnym. Nowy model, dzięki zastosowanym technologiom, pozwala na uzyskanie wyższych poziomów jasności oraz bogatszej palety barw, zwiększając tym samym komfort pracy podczas edytowania filmów i zdjęć.

Monitor 32UD99 wyposażono w panel IPS, który zapewnia ponad 95 proc. pokrycia przestrzeni barwowej DCI-P3. Oznacza to, że bez problemu spełni oczekiwania osób tworzących multimedia, które docenią funkcje takie jak True Color Pro. Poszerzony zakres tonalny wkroczył także w branże gamingową, co potwierdza niedawne pojawienie się nowej generacji konsol kompatybilnych z HDR. Dlatego monitor 32UD99 został opracowany tak, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom graczy z całego świata.

Smukła podstawa ArcLine oraz pozbawiony ramek panel nadają mu wyjątkowego charakteru, a dzięki zastosowaniu portu USB typu C ograniczono do minimum liczbę kabli, co podniosło estetykę urządzenia. Do jednoczesnego przesyłania obrazu 4K, ładowania akumulatora w podłączonym laptopie i przesyłania danych wystarcza jeden kabel. Nowy monitor LG posiada wbudowane głośniki z funkcją LG Rich Bass.

Zdjęcie LG Monitor 34UM79 /materiały prasowe



Podczas targów CES 2017, firma LG zaprezentuje także 34-calowy monitor 21:9 UltraWide Mobile (model 34UM79M). To pierwszy na świecie monitor przystosowany do współpracy z urządzeniem Chromecast, które pozwala użytkownikom na strumieniowe przesyłanie ulubionych filmów, utworów muzycznych czy gier bezpośrednio na ekran. Nowy monitor LG UltraWide umożliwia także jednoczesne wyświetlanie obrazu z komputera PC oraz urządzenia mobilnego. Oprogramowanie Dual Controller Plus pozwala na obsługę komputera PC oraz smartfona/tabletu przy użyciu jednej klawiatury i myszy. Co więcej, aplikacja LG Mobile+ Monitor pozwala w wygodny sposób, zdalnie regulować wiele ustawień monitora, takich jak wejście sygnału, głośność, format obrazu, funkcja PBP/PIP (podział ekranu/obraz w obrazie).

Podczas targów w Las Vegas, odwiedzający będą mogli zobaczyć obok monitorów LG UltraFine 5K oraz 4K, 43-calowy monitor gamingowy 21:9 UltraWide (model 34UC99), który wyposażono w funkcje zapewniające najwyższy poziom emocji podczas gier, takie jak AMD FreeSync technology, 1ms Motion Blur Reduction, Dynamic Action Sync, czy Black Stabilizer.