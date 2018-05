CANAL+ 4K Ultra HD - najważniejsze informacje

Platforma nc+ jako pierwsza platforma cyfrowa w Polsce wprowadza do oferty własny i nadający wyłącznie w jakości 4K kanał telewizyjny CANAL+ 4K Ultra HD.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

CANAL+ 4K Ultra HD będzie emitował zróżnicowane treści. Już niebawem, dzięki wykorzystaniu technologii wysokiej dynamiki jasności (HDR), odwzorowaniu szerokiej palety barw (Wide Colour Gamut), szybkim odtwarzaniu klatek filmu (High Frame Rate) i większej głębi bitowej, na kanale będzie można zobaczyć programy w jeszcze bardziej realistycznym, ostrzejszym i bardziej szczegółowym obrazie 4K.

- Uruchomienie kanału CANAL+ 4K Ultra HD jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej przez nas strategii budowania pozycji lidera jakości i technologii na polskim rynku usług płatnej telewizji. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do oferty dekoder 4K UltraBOX+ oraz jako pierwsza platforma cyfrowa w Polsce rozpoczęliśmy transmisję wydarzeń sportowych w jakości 4K. Teraz, mając na uwadze satysfakcje naszych klientów, wprowadzamy do oferty regularny kanał 4K emitujący treści wyłącznie w technologii 4K, wyznaczając tym samym nowy standard prezentowania treści w telewizji - powiedziała Edyta Sadowska, wiceprezes zarządu ds. programowych platformy nc+.



Jeszcze w tym miesiącu fani piłki nożnej zobaczą na antenie CANAL+ 4K Ultra HD finały europejskich pucharów - 16 maja na stadionie Parc OL w Lyonie w decydującym starciu Ligi Europy UEFA zmierzą się Olympique Marsylia i Atletico Madryt, a w sobotę, 26 maja, w wielkim finale Ligi Mistrzów UEFA spotkają się Real Madryt i Liverpool FC. W ostatni weekend maja CANAL+ 4K Ultra HD pokaże również transmisję z Final Four EHF Ligi Mistrzów, czyli półfinałów, meczu o 3. miejsce oraz wielkiego finału, który wyłoni najlepszą drużynę piłki ręcznej Starego Kontynentu. W turnieju zobaczymy aż trzy francuskie drużyny - Paris Saint Germain, Montpellier HB oraz HBC Nantes. Stawkę uzupełni obrońca tytułu - macedoński Vardar Skopje.



W czerwcu i lipcu CANAL+ 4K Ultra HD pokaże na wyłączność m.in. dwanaście spotkań FIFA World Cup 2018. Będzie to osiem spotkań grupowych, w tym pojedynek broniących tytułu Niemców ze Szwecją, hit Portugalia - Hiszpania, a także mecze Dania - Francja, Argentyna - Chorwacja, Brazylia - Szwajcaria, Anglia - Belgia, Urugwaj - Rosja oraz Kolumbia - Japonia. Widzowie CANAL+ 4K Ultra HD zobaczą także jeden mecz 1/8 finału, jeden ćwierćfinał, jeden półfinał oraz 15 lipca wielki finał na moskiewskich Łużnikach. Pozostałe spotkania grupowe oraz mecze fazy pucharowej będą pokazane w standardzie 4K w TVP 4K, kanale dostępnym na platformie nc+.



Po rozpoczęciu sezonu 2018/2019 widzowie zobaczą na żywo w najwyższej jakości obrazu wybrane mecze angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi, czy hiszpańskiej LaLiga Santander.



Na kanale CANAL+ 4K Ultra HD nie zabraknie również seriali, programów dokumentalnych i wyjątkowych widowisk muzycznych. W maju i w czerwcu widzowie będą mogli śledzić serialowy thriller produkcji CANAL+ "KRUK. Szepty słychać po zmroku" z Michałem Żurawskim, Cezarym Łukaszewiczem i Marcinem Bosakiem w rolach głównych oraz trzeci sezon francuskiego serialu kostiumowego "Wersal. Prawo krwi". Fani dokumentów zobaczą opisujący unikalne gatunki zwierząt i roślin na Kostaryce "Raj na ziemi" oraz "Szmaragdowe wyspy", w którym przedstawiony zostaje magiczny klimat Malezji. CANAL+ 4K Ultra HD wyemituje również koncerty w najlepszej jakości zarówno obrazu, jak i dźwięku. Widzowie będą mogli słuchać i oglądać występ Hansa Zimmera w Pradze, koncert zespołu Muse w Rzymie, doskonały popis Erica Claptona "Slowhand At 70 - Live At The Royal Albert Hall" oraz gratkę dla fanów progresywnego rocka - koncert Petera Gabriela "Back To Front - Live At The O2". Z myślą o miłośnikach mody, na kanale zostanie wyemitowany pokaz Intimissimi On Ice 2017: A Legend of Beauty, czyli show na lodzie z ukłonem w stronę kobiet i występem specjalnym Andrea Bocelli.



CANAL+ 4K Ultra HD jest dostępny na pozycji 40 i 109 EPG.