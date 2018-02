UPC Polska: Dekoder 4K w 2019 roku

Frans-Willem de Kloet, prezes UPC Polska, był dostępny do dyspozycji użytkowników społeczności UPC za pośrednictwem czatu na zasadzie AMA (ask me anything). Jedną z ciekawszych informacji, jakie przekazał, była zapowiedź wprowadzenia w 2019 roku dekodera obsługującego rozdzielczość 4K.

Zdjęcie UPC planuje wprowadzić na rynek dekoder 4K /123RF/PICSEL



Ultra HD 4K Dekoder 4K UltraBOX+ trafia na rynek

Frans-Willem de Kloet na pytanie, czy UPC Polska pracuje nad wprowadzeniem nowego dekodera, a jeżeli tak, to kiedy można się go spodziewać i czy będzie obsługiwał rozdzielczość 4K, odpowiedział: "4K będzie dostępne na naszej następnej platformie, którą planujemy uruchomić w 2019 roku. W tej chwili uruchomiliśmy 4K w innych krajach i to jest początek drogi".

Ciekawa jest również informacja dotycząca planów uruchomienia usługi Horizon Go na zewnętrznych platformach."Planujemy uruchomić Horizon Go na platformach Android TV, Apple TV i Amazon Fire jeszcze w tym roku. Pracujemy nad dodaniem tej aplikacji również w SmartTV".



UPC Polska pracuje także nad technicznym uruchomieniem telefonii komórkowej i oferty mobilnej: "Odnośnie telefonii komórkowej i oferty mobilnej - pracujemy teraz nad technicznym uruchomieniem usługi i mamy nadzieję, że wystartujemy w pierwszym kwartale 2019 roku".

Jeśli chodzi o ofertę internetową, UPC Polska planuje uruchomienie w tym roku prędkości 1 Gb/s: "Jako Liberty Global przyglądamy się innym technologiom, jakkolwiek obecnie DOCSIS w połączeniu z technologią światłowodową, którą stosujemy obecnie oferuje wysoką elastyczność i jakość. Daje duże możliwości w przyspieszaniu usługi internetowej, na przykład w tym roku planujemy uruchomienie prędkość 1 Gigabita na sekundę, ale nawet to nie jest koniec możliwości".

Frans-Willem de Kloet odniósł się również do spraw związanych z planowanym przejęciem sieci Multimedia Polska: "Jesteśmy pozytywnie nastawieni co do decyzji UOKiK-u, nie mogę komentować szczegółów przebiegu tego procesu i oferty dla klientów Multimediów. Przyglądamy się możliwościom rozwoju poprzez akwizycję innych operatorów i rozbudowę naszej sieci, włączając w to domki jednorodzinne. Mogę zdradzić, że już w tym roku znacznie zwiększymy zasięg w takich budynkach".

Anita Kaźmierska