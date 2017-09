Platforma nc+ zapowiada dekoder 4K Ready - UltraBOX+

Platforma nc+ będzie miała w swojej ofercie dekoder 4K Ready - UltraBOX+. Będzie to pierwszy nadawca w Polsce, który udostępni swoim klientom transmisje wydarzeń sportowych z wykorzystaniem technologii 4K.

Zdjęcie 4K UltraBOX+ /materiały prasowe Wideo w 4K Canal+ uruchomi w październiku kanał UHD

Zgodnie z zapowiedziami, dekoder 4K Ready - UltraBOX+ zostanie wprowadzony do oferty platformy nc+ w pierwszej połowie listopada tego roku. Klienci platformy zobaczą również niebawem pierwsze wydarzenia sportowe transmitowane w jakości 4K.

- W 2006 roku byliśmy prekursorami standardu HDTV na polskim rynku, wprowadzając do oferty pierwszy dekoder HD. Teraz, stojąc w obliczu kolejnej rewolucji technologicznej, wykonujemy kolejny ważny krok i wprowadzamy dekoder 4K Ready, a już niebawem udostępnimy naszym klientom pierwsze transmisje wydarzeń sportowych w 4K. Wybiegamy również w przyszłość i chcemy, aby standard 4K zagościł u nas na stałe, dlatego przyszłe własne produkcje serialowe będziemy realizować właśnie w technologii 4K - powiedział na konferencji Jacek Balicki, wiceprezes zarządu ds. marketingu platformy nc+.

Dekoder 4K Ready - UltraBOX+ zagwarantuje możliwość odbioru obrazu i dźwięku w jakości 4K. Tak jak wszystkie nowoczesne dekodery nc+, UltraBOX+ będzie można połączyć do internetu i zyskać dostęp do biblioteki VOD i nc+ GO TV, w której znajduje się ponad 6000 filmów, seriali i programów na życzenie. Dzięki dostępowi do wypożyczalni filmów bezpośrednio na dekoderze, fani kina będą mogli zobaczyć również najnowsze kinowe produkcje na ekranie telewizora, jeszcze przed premierą w TV. Jeśli produkcje będą dostępne w jakości 4K, a dekoder będzie podłączony do łącza internetowe o odpowiedniej przepustowości, dekoder 4K Ready odtworzy materiały w tej jakości zarówno z kolekcji nc+ GO TV, jak również VOD.



Dekoder 4K Ready UltraBOX+ wprowadzi również funkcjonalność Multirecording i pozwoli na nagrywanie trzech programów w tym samym momencie, przy jednoczesnym oglądaniu czwartego "na żywo" (pod warunkiem wyposażenia instalacji antenowej w konwerter Unicable lub Wide-Band). Korzystając z tego samego konwertera, dekoder zyska kolejną funkcjonalność "Fast Zapping", co zagwarantuje bardzo szybkie przełączanie się miedzy kanałami.



Pierwsze pakiety telewizyjne z dekoderem 4K Ready - UltraBOX+ wejdą do oferty platformy nc+ w listopadzie tego roku.