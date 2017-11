Ipla z programami w 4K

Telewizja internetowa Ipla, należąca do Grupy Cyfrowego Polsatu, wprowadziła do oferty programy w rozdzielczości 4K. Są to dokumenty od National Geographic i Nat Geo Wild. Wszystkie materiały w 4K są dostępne bez dodatkowych opłat.

Zdjęcie Ipla udostępnia treści w 4K /©123RF/PICSEL

Aby oglądać programy w 4K, należy posiadać urządzenie, które obsługuje rozdzielczość UHD (3840 x 2160). Trzeba też dysponować stabilnym połączeniem internetowym o szybkości co najmniej 25 Mb/s. W przypadku korzystania z komputerów, należy posiadać też najnowszą wersję przeglądarek Firefox lub Chrome.

Reklama

Obecnie w 4K w Ipli można oglądać: seriale "Najwięksi myśliwi Afryki", "Borneo: sekretne królestwo", "Mars" i filmy: "Komodo: królestwo waranów", "Dzika Wenecja", "Za rosyjską lodową kurtyną", "Arcytrudna misja: ocalić białuchę", "Arcytrudna misja: Namibia".