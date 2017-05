Coraz więcej telewizorów UHD 4K z HDR

Technologia High Dynamic Range (HDR) zawita do telewizorów HD i pomoże w popularyzacji telewizorów UHD, przewiduje ABI Research. Ponadto, z prognoz wynika, że wolumen dostaw telewizorów HDR wzrośnie w tempie 41 proc. CAGR i w 2022 roku osiągnie poziom 245 mln sztuk. Natomiast telewizory 8K jeszcze przez wiele najbliższych lat nie wejdą na rynek masowy.

Zdjęcie HDR w telewizorach powoli staje się standardem /©123RF/PICSEL

- Jak widać, po niedawnym ogłoszeniu przez Sony uwzględnienia HDR we wszystkich nowych telewizorach, ta technologia telewizyjna nowej generacji wkrótce stanie się ważną cechą wielu telewizorów UHD - powiedziała Khin Sandi Lynn, analityk branżowy w ABI Research. - Choć niektóre tańsze telewizory nie będą jeszcze wspierać tej technologii, to producenci telewizorów wysokiej klasy docenią wartość, jaką HDR wnosi do wrażeń podczas oglądania.



Producenci, w tym LG, Samsung i Sony, planują dołączyć HDR w swoich telewizorach UHD jako cechę premium, dającą lepszy kolor i szczegółowość. Mimo to, w miarę wzrostu popularności HDR, nadawcy telewizyjni nadal się wstrzymują ze względu na dynamicznie zmieniające się środowisko. Chociaż podstawowym standardem jest HDR10, to inny standard Dolby Vision oferuje dodatkowe funkcje, takie jak dynamiczne metadane.



- Amazon i Samsung niedawno ogłosili rozwój HDR10+, wersji standardu HDR10, która wykorzystuje Dynamic Tone Mapping, aby uzyskać lepszy kontrast i kolory - powiedział Sam Rosen, dyrektor zarządzający i wiceprezes ABI Research. - W tym momencie ta norma nie ma silnej koalicji branżowej, by wspierać przyjęcie, i sprzyja wprowadzaniu zamieszania na rynku.



Chociaż wolumen dostaw UHD 4K stale rośnie, niektórzy producenci przygotowują się już na 8K. Japoński Sharp ogłosił pierwszy telewizor 8K pod koniec 2015 roku - w cenie około 130 tys. dol. Chińscy producenci Chang Hong, Hisense i Skyworth wprowadzili telewizory 8K w 2017 roku, ale nie są one jeszcze dostępne w sprzedaży. Miną jeszcze długie lata zanim telewizory 8K wejdą na rynek masowy. -



Telewizory 8K wejdą na rynek w małych ilościach dopiero w 2020 roku, ale głównie w Japonii i może także w Korei Południowej, na obszarach, gdzie nadawcy pracują nad transmisją 8K - podsumowała Lynn. - Tymczasem na rynku nadal dominować będą telewizory UHD HDR.



Jerzy Kruczek