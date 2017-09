Canal+ uruchomi w październiku kanał UHD

Wraz z rozpoczęciem sprzedaży przez Apple nowego urządzenia do streamingu wideo Apple TV 4K, francuski nadawca Canal+ udostępnił na tej platformie własne treści 4K. To nie koniec nowości. Jak informują lokalne media, 22 października wystartuje regularna emisja Canal+ UHD.

MyCanal 4K to nazwa aplikacji na Apple TV 4K, w ramach której można znaleźć takie treści w rozdzielczości 4K, jak seriale "Biuro szpiegów" czy "Kabul Kitchen". Wkrótce dołączyć do nich mają "Midnattssol", "Wersal. Prawo krwi" i "Młody papież" oraz filmy i dokumenty.



Co ciekawe 22 października meczem Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain FC wystartuje kanał Canal+ UHD. Na razie wiadomo tylko tyle, że stacja będzie dostępna przez Apple TV 4K. Nie jest jasne, czy ruszy także na satelicie, ale od dość dawna emitowane są testy oraz okazjonalne transmisje (w zasadzie od sierpnia 2015), więc należy się tego spodziewać.



Parametry techniczne:



Astra 1N (19,2°E)

tp. 110 (12,581 GHz, pol. V, SR: 22000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK)



ID: CANAL+ UHD

PID V: 110 (HEVC/UHD)

PID A: 121 (fre, E-AC3), 122 (qaa, E-AC3), 123 (qad, E-AC3)

PID PCR: 110

SID: 1001

PID TXT: 141

PID SUB: 141 (fre)

PID PMT: 100

Provider: CANAL+

Kodowanie: Nagra MA (N3)



Od dawna krążą informacje o planach zaoferowania przez Grupę Canal+ dekodera 4K (nie tylko przez francuski Canal, ale także przez polską platformę nc+).



Przypomnijmy, że testy usługi myCanal 4K ruszyły już w sierpniu br. Dostęp do nich miała bardzo wąska grupa użytkowników - z urządzeniami iPad 2, iPad Air Pro oraz iMac 4K i 5K.



