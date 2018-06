Aktualizacja dla 4K UltraBOX+ z HBO GO i obsługą HDR

Od 5 czerwca do dekoderów 4K UltraBOX+ przesyłana jest drogą satelitarną nowa wersja oprogramowania, oznaczona jako 0X21. Jest to zapowiadana przez redakcję satkurier.pl nieoficjalnie już kilka miesięcy wcześniej pierwsza duża aktualizacja tzw. funkcjonalna - dodająca nowe możliwości.

Zdjęcie 4K UltraBOX+ /materiały prasowe

Szczególne powody do radości powinni mieć zwłaszcza fani wysokiej jakości obrazu, gdyż nowa wersja dodaje istotne nowości w tym zakresie, ale warto odnotować także, że udostępniona zostanie aplikacja HBO GO.

Dekoder 4K UltraBOX+ wraz z aktualizacją otrzymuje obsługę nowości dotyczących wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K. Wspierane są od teraz HDR (High Dynamic Range), czyli szeroki zakres dynamiki obrazu, WCG (Wide Color Gamut, szeroka paleta barw) oraz HFR (High Frame Rate - wysoka liczba klatek na sekundę).



Zdjęcie Informacja o dodaniu wsparcia HDR w aktualizacji oprogramowania dekodera 4K UltraBOX+ / materiały prasowe

HDR, WCG i HFR uzupełniają technologię Ultra HD, pozwalając na dostarczanie pełniejszych i lepszych doznań. Wsparcie po stronie sprzętu może sugerować, że w nieodległej przyszłości produkcje z wykorzystaniem HDR pojawią się na CANAL+ 4K Ultra HD. Sam operator informuje na razie, że obsługa HDR dotyczy wybranych treści i jeśli dany materiał jest w HDR, to pojawia się stosowna informacja o tym na bannerze informacyjnym.

Redakcja potwierdziła dostęp do HDR na dekoderze, z HDR można oglądać materiały z biblioteki wideo na żądanie, w tym serial "Kruk. Szepty słychać po zmroku" serię "Blue Planet II" od BBC, które są dostępne w nc+ GO TV (kategorie odpowiednio CANAL+ VOD 4K i nc+ 4K).



Warunkiem, aby korzystać z HDR jest posiadanie TV 4K obsługującego HDR oraz wybranie w dekoderze podczas oglądania materiału w HDR rozdzielczości 2160p na wyjściu wideo (menu Ustawienia --> Ustawienia --> Ustawienia telewizora --> Ustawienia HD --> Rozdzielczość telewizora).



Z elementów widocznych w menu urządzenia debiutuje oczekiwana przez abonentów aplikacja HBO GO. Jest to pełnoprawny klient usługi ze wszystkimi możliwościami, w tym obsługą historii oglądanych filmów i seriali. Aby przejść do aplikacji należy wcisnąć niebieski przycisk, przejść do zakładki Film i tam wybrać HBO GO.



Zdjęcie Kluczowe zmiany z nowej wersji oprogramowania dekodera 4K UltraBOX+ / SatKurier

Uwaga: aplikacja HBO GO może nie być dostępna od razu po aktualizacji - zostanie pobrana w trakcie pracy urządzenia.



Zdjęcie Aplikacja Oferta nc+ w menu głównym / SatKurier

Nowością jest także aplikacja Oferta nc+., pozwoli ona w przypadku posiadania połączenia z Internetem zamawiać kanały z oferty oraz kolekcje filmów i seriali z poziomu pilota dekodera. Przy okazji dodano nowy ekran informujący o braku uprawnień do oglądania wybranej stacji. Teraz wyświetlana jest plansza z logotypem i jedną z propozycji programowych wraz z zachętą do zamówienia kanału przechodząc żółtym przyciskiem do nowej aplikacji Oferta nc+.



Zdjęcie Przykładowy nowy ekran braku uprawnień do oglądania kanału / SatKurier

Jeśli ktoś woli jednak dotychczasowe zachowanie urządzenia, to nową planszę można wyłączyć w menu Ustawienia w kategorii Ustawienia poprzez funkcję Ekran braku uprawnień.

Poza zmianami dotyczącymi jakości obrazu wbudowane Wi-Fi w dekoderze otrzymuje wraz z aktualizacją obsługę technologii WPS (Wi-Fi Protected Setup) ułatwiające konfigurację w ramach sieci bezprzewodowej. Nie ma już potrzeby wpisywania hasła, aby połączyć się z Wi-Fi.



Aby skonfigurować połączenie w nowy sposób wystarcza przejść do menu Ustawienia do kategorii Instalacja, wewnątrz do opcji Ustawienia sieci, tam wybrać Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi) i wskazać funkcję: Konfiguracja za pomocą WPS. Następnie należy w ciągu do 2 minut nacisnąć przycisk WPS na routerze.



Zdjęcie Konfiguracja połączenia bezprzewodowego za pomocą WPS w menu / SatKurier

Dodatkowo, jak informuje operator - przycisk obok czytnika kart w dekoderze także uruchamia tą funkcję w trakcie oglądania TV, nie wyświetlając żadnych komunikatów. Czyli możemy wcisnąć go i następnie także przycisk na routerze (do 2 minut). Połączenie bezprzewodowe powinno zostać zestawione automatycznie.



Aktualizacja oprogramowania wprowadza także istotną zmianę dla posiadaczy instalacji jednokablowych opartych o nowe technologie Unicable II/dCSS (EN 50607). Dotychczas konfiguracja ograniczała się do pierwszych ośmiu kanałów User Band. Po aktualizacji można już definiować pełny zakres do 32 kanałów UB, co ułatwi instalacje tego typu, pozwoli na łączenie dekoderów Multiroom także korzystając z technologii jednokablowej, bez potrzeby ograniczania możliwości 4K UltraBOX+ oraz umożliwi wygodne dodawanie tego modelu do instalacji z innymi urządzeniami bez zmian konfiguracji.



Mając stosowny konwerter lub multiswitch instalację jednokablową uruchamiamy w dekoderze przechodząc do menu Ustawienia do kategorii Antena i tam wskazujemy "Konfiguracja pełna - tryb jednokablowy (Unicable)". W środku albo wybieramy jeden z gotowych predefiniowanych modeli konwerterów albo poprzez ustawienia własne samodzielnie wskazujemy które kanały UB mają być aktywne i z jakimi częstotliwościami (jest ich edycja).

W ten sposób 4K UltraBOX+ zyskuje pełną konfigurowalność dla instalacji jednokablowych, której dotychczas mu brakowało.

Przy okazji w ustawieniach predefiniowanych dodano kilka nowych modeli urządzeń marek m.in. Opticum, Televes i TechniSat.



Zdjęcie Nowe predefiniowane modele urządzeń obsługujących technologię jednokablową / SatKurier

Być może nie trzeba będzie tego robić samodzielnie, gdyż odbiornik w trybie czuwania w nocy próbuje automatycznie pobrać nową wersję. Wystarcza, aby był uruchomiony i miał dostęp do sygnału z anteny satelitarnej.



Sprawdzić wersję można poprzez wejście do menu Ustawienia do kategorii Diagnostyka i wybraniu tam funkcji Informacje o systemie. Jeśli wersja oprogramowania tam wskazana jest inna niż 0X21, to aktualizację można wymusić.

Zdjęcie Informacje o wersji oprogramowania z menu Diagnostyka / SatKurier

Aby dekoder pobrał nową wersję oprogramowania na żądanie, należy wejść do menu Ustawienia do kategorii Instalacja i wybrać opcję Aktualizacja dekodera. Pojawi się nowy ekran, w którym potwierdzamy chęć sprawdzenia dostępności nowej wersji. Wyszukiwanie zajmie kilkanaście sekund. Jeśli nowa wersja zostanie znaleziona - pojawi się stosowna informacja proponująca instalację natychmiast lub później. Aktualizacja przerwie jakiekolwiek trwające procesy nagrywania, więc należy ją uruchomić tylko jeśli nic nie rejestrujemy w danej chwili.



Zdjęcie Dekoder zgłasza dostępność nowej wersji oprogramowania / SatKurier

Po potwierdzeniu chęci wykonania aktualizacji dekoder uruchomi się ponownie i po restarcie będzie wyświetlać na ekranie postęp procesu wgrywania nowej wersji. Do 80 proc. postęp jest wolniejszy, na koniec znacząca przyśpiesza. Powodzenie jest sygnalizowane informacją na zielono po dojściu do 100% po czym dekoder zrestartuje się.



W godzinach nocnych redakcyjny dekoder testowy pobrał nową wersję w ok. 16 minut. Dla porządku warto odnotować, że nie zmienia się sam wygląd OSD dekodera, menu, struktura i wygląd znanych już funkcji.



Oznaczenia nowej wersji oprogramowania:



- wersja oprogramowania: 0X21 (była: 0X19)

- wersja aplikacji: 5.2.4:6956179 (była: 5.1.6:6448740)

- identyfikator oprogramowania: 2.0.3 (był: 1.0.20)

- wersja MHP: MHP 1.2.0 6957710 RELEASE (była: MHP 1.2.0 6459938 RELEASE).

Konrad Dąbek (Mr. Orbita)