Sztuczna inteligencja w telewizorach LG obsłuży język polski

LG jest pierwszym producentem elektroniki użytkowej, który w 2018 roku wprowadza w Polsce i na świecie telewizory wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji w komunikacji z użytkownikami w języku polskim.

Zdjęcie Jeśli LG dotrzyma słowa - dostaniemy pierwsze telewizory z asystentami głosowymi w pełni wspierającymi język polski /materiały prasowe

- Fakt, że Polska znalazła się w wąskim gronie priorytetowych krajów, w których LG wspiera technologię przetwarzanie języka naturalnego w TV ze sztuczną inteligencją jest dla nas powodem do dumy i milowym krokiem we wprowadzaniu urządzeń w technologii "machine learning" - powiedział Marcin Kubiszak, Marketing Manager działu Home Entertainment w LG Electronics Polska.

Z badania "PWC’s Global Consumer Insights Survey 2018" wynika, że Polska jest pierwszym w Europie i 6 na świecie krajem pod względem deklaracji konsumentów, co do planów posiadania urządzenia opartego o sztuczną inteligencję.



Najnowsze modele LG OLED TV oraz LG Super UHD TV są wyposażone w funkcje ThinQ AI, które przetwarzają ludzką mowę i uczą się zachowań użytkownika dzięki technologii DeepThinQ. Rozpoznaje ona naturalny język polski i nieustannie podnosi poziom rozumienia nowych zwrotów (machine learning). W ten sposób nowe telewizory LG są w stanie zagwarantować obsługę opartą na inteligentnym sterowaniu głosowym, łatwiejsze podłączanie urządzeń zewnętrznych oraz wyszukiwanie treści dostępnych online. W przyszłości telewizory LG wyposażone w technologię ThinQ AI będą również pełniły rolę centrum sterowania inteligentnym sprzętem domowym, które pozwala na kontrolowanie pracy innych urządzeń, takich jak automatyczne odkurzacze, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, lampy, głośniki, itp., które są podłączone do telewizora poprzez sieć Wi-Fi lub interfejs Bluetooth.



Dzięki funkcjom inteligentnego sterowania mową wbudowanym w telewizory LG 2018, po raz pierwszy na rynku użytkownicy mogą za pomocą poleceń głosowych wypowiadanych po polsku, korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie oferuje sztuczna inteligencja. Pozwala ona nie tylko sterować za pomocą głosu funkcjami telewizora, ale również zrozumie intencje i kontekst danego pytania czy polecenia, takiego jak np. "jaka będzie pogoda na weekend", czy "jak zrobić kurczaka po tajsku". Ponadto telewizory LG z AI nieustannie uczą się sposobu komunikacji z ich użytkownikami, aby coraz lepiej rozumieć ich naturalną mowę, a nie zaprogramowane komendy.



Sztuczna inteligencja - globalny multitrend

Według raportu Tractica globalny rynek usług związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wzrośnie z 10,1 miliarda dolarów w 2017 roku do 188,3 miliarda dolarów do 2025 roku. Sztuczna inteligencja jest w absolutnej czołówce globalnych kierunków rozwoju technologicznego już teraz. Jest swoistym "multitrendem" ze względu na swój niezwykle pojemny, pod względem możliwych zastosowań, charakter. Wiele zjawisk określanych jako trendy technologiczne na 2018 rok jest oparta o rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Są to zarówno rozwiązania biznesowe, jak i konsumenckie.

Podobnie, jak w przypadku większości innowacji technologicznych w pierwszej kolejności implementowanych w biznesie i nauce (np. goretex, kewlar, czy wczesne komputery), również sztuczna inteligencja ma swoje korzenie w biznesie, ale aktualnie znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze rozwiązań konsumenckich. AI jest już intensywnie wykorzystywana przez firmy na całym świecie. Potwierdza to raport PWC "Sztuczna inteligencja - prognozy na 2018 rok", w którym 54% dyrektorów twierdzi, że rozwiązania AI zaimplementowane w ich organizacjach już przyczyniły się do wzrostu produktywności.

Zdjęcie Przetwarzanie języka naturalnego to coś więcej niż tylko komendy głosowe w naszym rodzimym języku / materiały prasowe





Z korporacyjnych serwerowni do salonów

Obecnie obserwujemy intensywny rozkwit konsumenckich zastosowań sztucznej inteligencji. Część z nich wykorzystujemy już na co dzień, niejednokrotnie nie zdając sobie z tego sprawy, o czym świadczą wyniki badania ARM Northstar "AI today, AI tomorrow". Ponad połowa konsumentów przyznała się do braku świadomości zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji w Facebooku (53%), Netflixie (54%), czy Spotify (58%). Tractica ocenia, że rynek konsumenckich rozwiązań hardware, software i usług wzrośnie z 2,7 miliarda dolarów w 2017 do 42,1 miliarda dolarów w 2025. Świadomość konsumentów rośnie z roku na rok, co potwierdza wspomniane badanie ARM Northstar "AI today, AI tomorrow":

36% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja ma już

zauważalny wpływ na ich życie

36% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja ma już zauważalny wpływ na ich życie Natomiast 71% uważa, że AI istotnie wpłynie na ich życie w ciągu 5 lat

Trzy najbardziej oczekiwane zastosowania sztucznej inteligencji, według ARM Northstar, to: