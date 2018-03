Sztuczna inteligencja w świadomości Polaków

Wśród Polaków rośnie świadomość istnienia sztucznej inteligencji, ale mała jest ich wiedza na temat jej praktycznych zastosowań - wynika z badania przeprowadzonego przez InFuture Institute na zlecenie Huawei.

Dokładnie 43% konsumentów uważa, że sztuczna inteligencja ułatwi ludziom życie, pełniąc rolę swego rodzaju osobistego asystenta. Przedstawiciele firm stwierdzili z kolei, że AI doprowadzi przede wszystkim do powstania zupełnie nowych zawodów. Spośród zbadanych przedsiębiorstw, 1/3 ma za sobą wdrożenia rozwiązań z tego zakresu, a aż 85% z nich przekonanych jest o pozytywnym wpływie AI na prowadzone działania.

Sztuczna inteligencja - świadomość

Badanie przeprowadzone przez InFuture Institute na zlecenie Huawei pokazuje, że znajomość pojęcia sztucznej inteligencji wśród konsumentów w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła - z 31% w 2016 roku do 38% w roku 2018. Wzrost widać zwłaszcza w grupie osób, które określiły siebie jako zainteresowane nowymi technologiami. W ślad za tą deklaracją idzie jednak stosunkowo niewielka świadomość zastosowań AI w określonych produktach, usługach czy rozwiązaniach internetowych. Wykorzystanie AI najczęściej kojarzone jest z inteligentnymi samochodami (51%), głosową komunikacją ze smartfonem, podawaniem komend (41%), rozpoznawaniem fotografowanych obiektów przez smartfony (32%) oraz rozpoznawaniem obrazów (26%).

Co ciekawe, badanie pokazało, że choć rozwiązania oparte na AI są coraz bardziej znane, nie jest to równoznaczne ze wzrostem świadomość istnienia samej AI w tych rozwiązaniach. Nawet tak powszechne narzędzia jak wyszukiwarka Google czy algorytmy programów antyspamowych są kojarzone z AI w mniejszym stopniu niż przed dwoma laty - spadek przekracza 10 punktów procentowych.

Stosunek do AI - za czy przeciw?

W ankiecie zbadano stosunek Polaków do sztucznej inteligencji, wyróżniając konsumentów oraz firmy. Przedstawiciele obydwu grup częściej wskazywali na pozytywne skutki działania AI niż na ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z jej zastosowania. 43% konsumentów zadeklarowało, że ich zdaniem sztuczna inteligencja ułatwi ludziom życie, pełniąc rolę swego rodzaju osobistego asystenta (wyręczając nas np. w opowiadaniu na e-maile, wyszukiwaniu informacji czy dokonywaniu rezerwacji). Prawie 1/3 wskazała, że AI zaoszczędzi nam czas oraz uwolni od wielu codziennych obowiązków. Co ciekawe, badanie pokazało, że na ten moment jako konsumenci praktycznie nie dostrzegamy możliwości, jakie sztuczna inteligencja może dać nam w kontekście zawodowym, na rynku pracy. Inaczej sytuacja kształtuje się wśród przedstawicieli firm - według nich AI przyczyni się przede wszystkim do powstania zupełnie nowych zawodów (37%). W drugiej kolejności zdejmie z nas obowiązek wykonywania wielu zadań.

Ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z wdrożenia rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji wskazywane były przez zdecydowanie mniejsza grupę badanych. Jedynie co dziesiąty konsument oraz co piąty przedstawiciel firmy zadeklarowali, że AI wymknie się ludziom spod kontroli lub zabierze im pracę. Co warto podkreślić, na przestrzeni ostatnich dwóch lat wśród konsumentów widać zmniejszenie obaw związanych ze sztuczną inteligencją - mniej z nas boi się odebrania pracy (22% w 2016 wobec 9% w 2018) oraz tego, że sztuczna inteligencja wymknie się nam spod kontroli (18% w 2016 wobec 7% w 2018).

AI w biznesie - korzyści, zagrożenia, wyzwania

Sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści również dla biznesu. Nie dziwi więc widoczne w wynikach ankiety duże zainteresowanie możliwościami AI wśród firm. Spośród badanych przedsiębiorstw 1/3 ma za sobą wdrożenia rozwiązań z tego zakresu, a aż 85% z nich przekonanych jest o pozytywnym wpływie na prowadzone działania. Najczęściej stosowane rozwiązania to roboty i automatyzacja produkcji, boty i chatboty obsługujące klientów, algorytmy danych pozwalające na uczenie się zachowań klientów oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo firmy. Wyniki badania jasno pokazują, że przedstawiciele firm zdecydowanie częściej dostrzegają korzyści niż zagrożenia, jakie może przynieść im sztuczna inteligencja (67% wobec 23%). Co więcej, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób, o pozytywnym wpływie AI na prowadzone aktywności przekonanych jest aż 3 na 4 pytanych. W małych i średnich firmach wyniki kształtują się na poziomie 60%.

Czego przedstawiciele biznesu oczekują od wdrożenia rozwiązań bazujących na AI? Przede wszystkim oszczędności (53%), usprawnienia procesu zarządzania (43%), ułatwienia procesu produkcji (34%) oraz usprawnienia księgowości (24%). Wśród możliwych zagrożeń przedstawiciele biznesu wskazują brak gotowości technologicznej do wdrożenia rozwiązań opartych na AI (44%), słabszej jakości obsługi klienta (37%) oraz utraty przewagi konkurencyjnej (31%).

Według przedstawicieli firm najszybciej zdominowane przez sztuczną inteligencję zostaną takie branże jak IT (37%), bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy (33%) oraz telekomunikacja (25%). Jako najmniej popularne sektory ankietowani wskazali budownictwo (1%) oraz edukację (5%).

Konsekwencje dla rynku pracy

Według ankietowanych przedstawicieli firm, zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, będzie się nieuchronnie wiązało z automatyzacją pracy. W ciągu najbliższego roku co piąta badana firma planuje wprowadzenie takich rozwiązań, a co trzecie przedsiębiorstwo chce zainwestować do 10% swoich przychodów w rozwiązania bazujące na AI. Najczęściej wskazywanym scenariuszem zmian na rynku pracy, wywołanym przez wprowadzenie AI, jest wspomaganie człowieka w zadaniach trudnych, monotonnych czy niebezpiecznych (41%). Przedstawiciele firm przewidują także, że AI będzie pomagać ludziom w pracy i będzie dla nich równorzędnym partnerem (22%). Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, AI najszybciej wyprze z rynku pracy telemarketerów (48%), pracowników usług takich jak recepcjonistki czy sekretarki (40%) oraz pracowników biurowych i administracji (27%), a nie dotknie w najbliższym czasie zawodów wymagających kreatywności i wysokich kompetencji społecznych, takich jak psychologowie (1%), artyści (1%) oraz nauczyciele (2%). Powyższe zdaniem badanych mają nadal pozostać domeną człowieka.