Sztuczna inteligencja religią? To pomysł Anthony'ego Levandowskiego

Były inżynier Google, obecnie jedna z najważniejszych osób w Uberze, Anthony Levandowski, stworzył kontrowersyjną organizację religijną.

Zdjęcie Levandowski wierzy, że sztuczna inteligencja może być mądrzejsza od człowieka /©123RF/PICSEL

Organizacja została zarejestrowana pod nazwą "Droga przyszłości". Według oficjalnego statusu będzie ona zajmować się "rozwojem i promowaniem idei stworzenia Boga bazującego na sztucznej inteligencji oraz zrozumieniem i uwielbieniem Boga, który przyczyni się do naprawy społęczeństwa".

Na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące działań organizacji, ale można przypuszczać, że zajmuje się ona zaawansowanymi badaniami nad sztuczną inteligencją. Co ciekawe, "Droga przyszłości" została założona już w 2015 roku, jednak informacja o jej istnieniu dotarła do opinii publicznej dopiero teraz.



Kult sztucznej inteligencji nie jest niczym nowym - od dawna istnieje on w popkulturze, jednak wraz z rozwojem technologii, zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Nic w tym jednak dziwnego, ponieważ osiągnięcia naukowców są naprawdę imponujące.

Przykładem jest chociażby zespół inżynierów z firmy Zhunxingyunxue Technology, który przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment, mający sprawdzić możliwości sztucznej inteligencji o nazwie AI-MATHS. AI bazujące na 11 serwerach i superszybkim komputerze musiało rozwiązać test, który co roku zdają kandydaci na studia w jednym z najlepszych chińskich uniwersytetów. Jak się okazało, sztuczna inteligencja poradziła sobie z zadaniami tak dobrze, że najprawdopodobniej dostałaby się na studia.