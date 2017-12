Szwajcarska instytucja finansowa STOXX Limited zamierza stworzyć pierwszy w historii indeks giełdowy administrowany przez sztuczną inteligencję. Dynamiczny rozkwit adaptacji SI przez branżę finansową bacznie obserwują nie tylko inwestorzy, ale i centra danych.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca pierwszego kwartału 2018 roku, a jego głównym celem jest wprowadzenie predykcji inwestycyjnych i skuteczności giełdowych inwestycji na zupełnie nowy poziom.



STOXX Limited to administrator niemieckiego indexu DAX i europejskiego Euro Stoxx 50, na którym notowane są m.in. takie przedsiębiorstwa, jak Allianz, BNP Paribas, Deutsche Bank, France Telecom, Philips, Renault czy Volkswagen. CEO spółki Matteo Andretto w wywiadzie dla Bloomberga zdradził, że zespół 20 wysoko wykwalifikowanych specjalistów na stanowisku Data Scientist pracuje już nad tym, by firmowe systemy potrafiły dużo lepiej, a przede wszystkim zdecydowanie "sprytniej" przetwarzać informacje giełdowe.

Celem przedsięwzięcia jest otrzymywanie lepiej opracowywanych strategii inwestycyjnych, bazujących na większej liczbie poddawanych analizie parametrów. Jako przykład może posłużyć współczynnik starzenia się społeczeństw, który będzie miał wymierny wpływ na rekomendowane inwestorom strategie, a nie jest uwzględniany przez klasyczne narzędzia do tworzenia schematów lokowania środków finansowych.



Andretto stwierdził, że jego przedsiębiorstwo jest już na dość zaawansowanym etapie zaprzęgnięcia technologii SI do tworzenia indeksów. Jednym z elementów tego projektu jest niedawna inwestycja w firmę Trifacta zajmującą się data-miningiem, czyli eksploracją ogromnych zbiorów danych. Dodał również, że STOXX bada zapotrzebowanie na stworzenie indeksu śledzącego kryptowaluty, nie wykluczając w przyszłości rozwoju w tym kierunku.



Rewolucyjna koncepcja firmy STOXX nie jest jedynym przykładem na zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji w świecie finansów. Niedawno firma EquBot uruchomiła bazujący na SI fundusz inwestycyjny, wykorzystujący technologie kognitywne IBM Watson do tworzenia portfela akcji. Co ciekawe, jego wyniki okazały się lepsze niż indeksu S&P 500, chociaż aby miarodajnie ocenić efektywność sztucznej inteligencji, potrzebny jest dłuższy okres transakcyjny.



- Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana dziś w niemal każdym obszarze - w branży finansowej, medycznej, produkcyjnej. Popularyzacja tej technologii, bazującej na gromadzeniu i analizie cyfrowych danych, wpływa na lawinowy wzrost informacji przechowywanych w centrach danych. W Polsce tylko w ubiegłym roku wartość rynku wzrosła o 12 proc. Wynika to z faktu, że rozwój SI jest zależny od zdolności przedsiębiorstw do przetwarzania dużych zbiorów danych. Do tego niezbędna jest więc infrastruktura zapewniająca nieprzerwany dostęp do informacji i zabezpieczenie ich przed utratą lub dostępem niepowołanych osób - powiedział Robert Mikołajski z Atmana.



Rzeczywiście, ostatnie badanie Vanson Bourne przeprowadzone wśród globalnych firm wykazało, że główną barierą we wdrażaniu sztucznej inteligencji jest niewystarczająca moc posiadanej infrastruktury IT (40 proc. głosów).



Można to zauważyć już teraz, na przykład China Telecom poinformował niedawno o rozbudowie swoich centrów danych w związku z adaptacją sztucznej inteligencji i technologii blockchain. Właśnie w branży finansowej potrzeby w zakresie gromadzenia i analizowania informacji będą rosnąć wręcz lawinowo, sądząc po obserwowanym coraz bardziej dynamicznym wdrażaniu SI w tym sektorze gospodarki. Potwierdza to opinia Steve’a Emecza, współtwórcy fintechu CollectAI, który przy okazji swojego wystąpienia na ostatniej konferencji Impact fintech’17 przekonywał, że z różnych form SI korzysta już 32 proc. światowych instytucji finansowych. Z kolei według raportu State of Machine Learning and IT 2017, opracowanego przez McKinsey’a, firmy z sektorów technologicznego, telekomunikacyjnego i finansowego przodują pod względem adaptacji sztucznej inteligencji i machine learningu.