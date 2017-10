Sztuczna inteligencja, która radzi sobie z testami Captcha

Naukowcy stworzyli sztuczną inteligencję, która jest w stanie poradzić sobie z testami Captcha.

Zdjęcie Coraz bliżej stworzenia inteligentnych maszyn? /© Glowimages

Captcha to system, który zmusza ludzi, by udowodnili, że są ludźmi poprzez rozpoznanie kombinacji liter i cyfr, które maszynom sprawiają problemy. Naukowcy z Vicarious - kalifornijskiej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją finansowanej przez Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga - opracowali algorytm, który naśladuje reakcję ludzkiego mózgu na Captcha. Stworzona sieć neuronowa bez problemów identyfikowała litera i liczby.



Test Captcha (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) został opracowany pod koniec lat 90., aby zapobiec wykorzystywaniu automatycznych botów do tworzenia fałszywych kont na stronach internetowych. Podczas logowania do danej strony internetowej użytkownicy udowadniają, że są ludźmi rozwiązując zagadki wizualne, które wymagają identyfikacji liter, cyfr, symboli lub przedmiotów, które zostały w pewien sposób zniekształcone. Komputery zazwyczaj nie radzą sobie z takimi testami - Google twierdzi, że nawet 13 proc. ludzi nie jest w stanie poradzić sobie z testem reCaptcha. Naukowcy Vicarious przekonują, że ich algorytm zawsze poradzi sobie z zadaniem.



Do rozpoznawania obrazów komputery zazwyczaj wyposaża się w sieci neuronowe, na które składają się duże sieci komputerów przeszkolonych w celu rozwiązywania złożonych problemów. Sieć neuronowa zawiera setki warstw inspirowane ludzkim mózgiem, a każda z tych warstw bada część problemu. Szkolenie sieci neuronowych jest wyjątkowo żmudne, bo wymaga pokazania komputerowi tysięcy zdjęć.



W 2013 r. firma Vicarious ogłosiła, że stworzyła algorytm radzący sobie z testami Captcha stosowanymi przez Google, Yahoo, PayPal w 90 proc. przypadków. Od tego czasu znacznie usprawniono algorytm, który był w stanie poradzić sobie z testami reCaptcha z generatora Captcha BotDetect z 64,4-procentową skutecznością, Yahoo Captchas z 57,4-procentową skutecznością i PayPal z 57,1-proc. skutecznością.



Skoro technologia radząca sobie z testami Captcha już istnieje, to konieczne jest opracowanie nowych form zabezpieczeń, z którymi żadna sztuczna inteligencja sobie nie poradzi.