Sztuczna inteligencja Google potrafi identyfikować rozmówców po głosie

Inżynierowie Google pochwalili się swoim najnowszym osiągnięciem - systemem wyłapywania i identyfikowania poszczególnych głosów z rozmowy.

Zdjęcie Rozwiązania opracowane przez Google mogą przydać się reklamodawcom /AFP

Dotychczas, jedynie człowiek potrafił poprawnie wyłapać konkretny głos z dyskusji, zidentyfikować go i skupić się na nasłuchiwaniu tylko jego. Komputer, niezależnie od oprogramowania, zwykle w tej kwestii zawodził. Teraz może się to jednak zmienić, a to za sprawą systemu opracowanego przez inżynierów Google, który jest oparty o sztuczną inteligencję.

Reklama

Zespół zajmujący się tym projektem skonfigurował stworzoną sieć neuronową w taki sposób, że jest ona w stanie bezbłędnie wyodrębnić każdy głos z dyskusji i zidentyfikować go przy kolejnej wypowiedzi.



Według Google, taki wynalazek może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie jeśli chodzi o komunikatory internetowe i rozmowy wideo. Poza tym, pozwoli na lepsze nagrywanie głosu podczas kręcenia wideo. Nietrudno wyobrazić sobie także użycie tej technologii przez algorytmy personalizujące reklamy.