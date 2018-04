Sztuczna inteligencja a komunikacja przyszłości

Urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, które wykorzystujemy w pracy czy w domu, w coraz większym stopniu opierają się na sztucznej inteligencji. Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku lat stanie się ona również kluczowym filarem konferencyjnych rozwiązań audio i wideo - już teraz komponenty sztucznej inteligencji wspierają narzędzia wykorzystywane do transfer głosu, wideo oraz treści.

Zdjęcie Czy sztuczna inteligencja będzie przydatna w systemach komunikacyjnych przyszłości? /materiały prasowe

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie firmy Polycom przez agencję badawczą Morar Consulting, 62 proc. globalnej siły roboczej pracuje elastycznie. Na tak duży, niespotykany dotąd, odsetek osób wykonujących swoją pracę z dowolnego miejsca, ma wpływ m.in. cyfrowa transformacja. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem wprowadzania innowacji oraz rozwijania lepszej kultury pracy - takie postępowanie pozwoli im utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników oraz zachować konkurencyjność.



W firmach rośnie popularność spotkań biznesowych z udziałem osób łączących się za pomocą rozwiązań audio lub wideo. Chcąc sprostać dynamicznie zachodzącym zmianom w sposobie pracy oraz komunikacji w firmie, dostawcy rozwiązań integrują je z technologiami i aplikacjami opartymi na sztucznej inteligencji. Technologie te podnoszą w znaczny sposób komfort spotkania oraz zapewniają jego intuicyjną moderację. Dla przykładu firma Polycom opracowała technologię NoiseBlock, która wykrywa głos człowieka i odróżnia go od dźwięków innych niż ludzkie, takich jak szelest papieru. Eliminacja zakłócających odgłosów sprawia, że nie dochodzi do rozkojarzenia uwagi uczestników rozmowy. Dyskusja i wymiana myśli przebiegają sprawniej - wzrasta również efektywność spotkania.



Z kolei technologia EagleEye Director II, umożliwia dwóm kamerom znajdującym się na górze ekranu wizyjnego precyzyjne ustalenie, który z uczestników spotkania zabiera głos w danym momencie. Do obsługi urządzenia nie trzeba użyć pilota, nie wymagane jest również ręczne ustawianie - kamera automatycznie wykonuje zbliżenie na osobę mówiącą w czasie krótszym niż trzy sekundy z odległości nawet 10 metrów. Kamera śledzi ruchy osoby mówiącej, nawet gdy przemieszcza się ona w obrębie pomieszczenia. Dzięki temu pozostali uczestnicy spotkania czują się w pełni zaangażowani w jego tok. Niweluje to także zakłócenia w trakcie, np. w momencie zmiany osoby zabierającej głos. Urządzenie przedstawia również szerszy plan, kiedy do dyskusji włącza się większa liczba uczestników spotkania. System "obrazu w obrazie" przedstawiający całe pomieszczenie zapewnia podgląd na reakcje i język ciała wszystkich uczestników, przy jednoczesnym skupieniu uwagi na mówiącym.



Rozwój inteligentnego sposobu komunikowania opiera się zarówno na coraz lepszej jakości połączeń w obszarze audio, jak również na innowacjach w technologii wideo. Spodziewamy się, że w przyszłości wsparciem będą technologie rozpoznawania twarzy i analizy gestów, które dla użytkowników oznaczać będą automatyczne dostosowywanie do ich potrzeb i większa personalizację. Kiełkuje również technologia transkrypcji, która pozwala zidentyfikować mówców i zapewnić zapis rozmowy, eliminując potrzebę robienia notatek - będzie ona miała ogromny wpływ na zwiększenie efektywności spotkań biznesowych. Następne lata przyniosą również przełom w wykorzystaniu programowania neurolingwistycznego (NLP), które zniweluje bariery językowe między poszczególnymi uczestnikami spotkania.