Samsung otwiera centra sztucznej inteligencji w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Rosji

Samsung Research, ośrodek badawczo-rozwojowy działający w ramach Samsung Electronics SET, zapowiedział otwarcie trzech centrów Artificial Intelligence (AI) zlokalizowanych w brytyjskim Cambridge (22 maja), Toronto (24 maja) i Moskwie (29 maja). Nowe ośrodki mają pomóc w rozwoju i badaniu potencjału sztucznej inteligencji w zastosowaniach konsumenckich, takich jak np. telewizory QLED czy urządzenia AGD.

Samsung Research działa m.in. na rzecz zwiększania możliwości Samsung Electronics w zakresie sztucznej inteligencji. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę, placówka była zaangażowana w tworzenie nowych centrów AI. Wcześniej Samsung Research nadzorował powstanie analogicznych ośrodków w Seulu (listopad 2017 r.) oraz w Silicon Valley (styczeń 2018 r.). Obecnie Samsung Research będzie miał do dyspozycji aż pięć takich placówek na całym świecie.

W związku z rozwojem sieci ośrodków w planach jest także zwiększenie liczby wykwalifikowanych badaczy sztucznej inteligencji. Do 2020 będzie to ok. tysiąc osób.

- Innowacja jest wpisana w DNA firmy Samsung. Cieszymy się, że naszą pasję i ogromne zaplecze technologiczne możemy wykorzystać do rozwoju AI - powiedział podczas ceremonii otwarcia nowego centrum AI w Cambridge Hyun-suk Kim, President and Head of Samsung Research. - Dzięki połączeniu eksperckiej wiedzy specjalistów i potencjału nowych ośrodków chcemy być organizacją, która zmieni oblicze rynku sztucznej inteligencji.

Centrum AI Samsung w Cambridge pokieruje Andrew Blake, który wcześniej był dyrektorem usytuowanego w tym samym mieście laboratorium firmy Microsoft. Jest on pionierem rozwoju teorii i algorytmów, dzięki którym komputery są w stanie zachowywać się niczym widzące maszyny. Dzięki współpracy z wybitnymi ekspertami, takimi jak prof. Maja Pantić z Imperial College, Centrum AI Samsung w Cambridge będzie odgrywało kluczową rolę w zaawansowanych badaniach nad sztuczną inteligencją w strukturze Samsung Research.

- Nowe centrum jest wyrazem naszego zaangażowania w rozwój AI ­- powiedział Andrew Blake. - Badania pozwolą nam lepiej zrozumieć ludzkie zachowanie. Skupimy się m.in. na analizie rozpoznawania emocji, co pozwoli rozwijać technologie, które realnie wpłyną na jakość życia.

Centrum AI Samsung w Toronto będzie działało pod nadzorem doktora Larry’ego Hecka, starszego wiceprezesa Samsung Research America (SRA) oraz eksperta w zakresie technologii wirtualnego asystenta osobistego, a także lidera Centrum SRA AI. Zespół z tego ośrodka będzie kontynuować badania nad głównymi technologiami AI we współpracy z największymi kanadyjskimi uniwersytetami.

Z kolei Centrum AI Samsung w Moskwie skorzysta z wiedzy rosyjskich ekspertów z dziedziny matematyki, fizyki i innych nauk ścisłych. Ośrodek planuje nawiązać współpracę z wiodącymi ekspertami w zakresie sztucznej inteligencji, którzy będą prowadzić badania nad algorytmami AI.

Swoją wizję AI Samsung buduje wokół pięciu kluczowych aspektów sztucznej inteligencji, które wpływają na kierunek badań. Zgodnie z tą wizją sztuczna inteligencja:

jest "skoncentrowana na użytkowniku", co oznacza personalizację przy wykorzystaniu wielomodalnego interfejsu;

"ciągle się uczy" wykorzystując nowe dane;

jest "zawsze obecna", jako usługa dostępna w każdym otoczeniu;

"niezmienne służy pomocą", pozwalając ograniczyć interwencje użytkownika i odpowiadając na polecenia;

"niezmienne zapewnia ochronę", czyli dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkownika.

W realizacji prac nad tymi zagadnieniami centra AI będą wykorzystywały najnowocześniejsze środowiska badawcze, jak również atuty konkretnych naukowców i regionów.

Poprzez różne inicjatywy, w tym zorganizowane w ubiegłym roku Forum AI, firma Samsung blisko współpracuje ze znanymi naukowcami specjalizującymi się w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wspólnie z nimi przygotowuje się do stworzenia baz badawczych w różnych dziedzinach eksperckich. Firma będzie rozwijać zarówno wiedzę, jak i technologię na całym świecie, w tym, co szczególnie istotne, na wschodzie Stanów Zjednoczonych.

W najbliższych latach urządzenia działające w obszarze Internetu Rzeczy (IoT) i wyposażone w sztuczną inteligencję będą generowały dane, które mogą dostarczyć fascynujących informacji, a co za tym idzie - umożliwią opracowanie inteligentnych usług. Aby stworzyć skoncentrowany na użytkowniku ekosystem, Samsung planuje zbudować platformę AI w ramach wspólnej architektury, która będzie nie tylko skalowalna, ale także zapewni prawdziwe zrozumienie zachowań i kontekstu użytkowania. Wszystko to sprawi, że sztuczna inteligencja stanie się lepiej dopasowana i bardziej przydatna.