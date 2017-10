OVH - rozwiązanie do obsługi procesu deep learningu

OVH, firma specjalizująca się usługach cloud computingu, udostępni pierwsze w Europie rozwiązanie w chmurze do obsługi procesu deep learning i wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji

Zdjęcie NVIDIA DGX-1 /materiały prasowe

OVH, dostawca rozwiązań cloud, będzie jednym z pierwszych w Europie, który zaoferuje superkomputer NVIDIA DGX-1 z ośmioma akceleratorami Tesla V100 GPU, stworzony z myślą o uczeniu maszynowym (ang. machine learning) i mechanizmach skupionych wokół deep learning, jako infrastrukturę AI w modelu usługi. To umożliwi korzystanie użytkownikom z olbrzymiej mocy obliczeniowej superkomputera bez ponoszenia znacznych nakładów. Tak zaawansowana technologia, dostępna w ofercie OVH, potwierdza pozycję grupy jako pioniera na polu innowacji cyfrowych.

Reklama

NVIDIA DGX-1 jest gotowym do użycia systemem o wydajności odpowiadającej w przybliżeniu 800 CPU i 96 razy szybszym niż serwery CPU. Został stworzony, aby wspierać zaawansowane projekty, takie jak proces głębokiego uczenia się maszynowego. Deep learning polega na analizie złożonych, wielopoziomowych sztucznych sieci neuronowych, dzięki którym potężne systemy komputerowe uczą się rozpoznawać obrazy, wzory i obiekty dzięki analizowaniu ogromnych zbiorów danych.

NVIDIA DGX-1 wyposażono w system zarządzania aplikacjami w kontenerach oraz w oprogramowanie zaprojektowane tak, aby przyspieszyć o 30% proces uczenia w porównaniu z inną technologią. To idealne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów, zainteresowanych testowaniem, wykorzystywaniem i rozwijaniem systemów łączących Big data ze sztuczną inteligencją.

Technologie te uczą się rozwiązywać problemy, korzystając z ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie, naśladując tym samym ludzki proces gromadzenia wiedzy na podstawie zbieranych doświadczeń. Głębokie sieci neuronowe umożwliają analizę zbiorów Big data w niezykle krótkim czasie.

Dane są organizowane w warstwy z wykorzystaniem złożonych parametrów do wykonywania operacji takich, jak na przykład identyfikacja obrazów. Duże zbiory danych (np. filmy wideo w serwisie YouTube) są dzielone na kategorie. Umożliwia to rozwijanie i tworzenie nowych aplikacji wykorzystujących nie tylko Big data, ale też właśnie mechanizmy deep learning czy uczenia maszynowego.

Temat cyfryzacji fascynuje zarówno świat naukowy oraz biznes, ponieważ dla obydwu sektorów jest napędem rozwoju. OVH pomaga ujarzmić potencjał drzemiący w danych, przetwarzając je w chmurze. To atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów gromadzących duże ilości danych, działających np. w służbie zdrowia, finansach i branży e-commerce. OVH oferuje ponadto najlepszą ochronę danych wrażliwych: jako europejski gracz działający globalnie w pełni realizuje europejskie normy dotyczące ochrony danych (RODO) oraz dysponuje niezbędnymi certyfikatami bezpieczeństwa (w tym ISO/IEC 27001, SOC 1 i SOC 2 Type II, PCI DSS i innymi).

W każdym sektorze, sztuczna inteligencja napędzana przez moc obliczeniową GPU, staje się stategicznym czynnnikiem tranformacji cyfrowej - powiedział Bart Schneider, Senior Director of CSP EMEA at NVIDIA - OVH podaje moc tego modelowi przetwarzania swoim klientom, ułatwiając im szybki dostęp do innowacji."