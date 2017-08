Movidius Myriad X - Intel tworzy sztuczną inteligencję

Intel wprowadza na rynek nową jednostkę przetwarzania obrazu (VPU) Movidius Myriad X. To kolejny krok w rozwoju kompleksowej oferty rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) Intela.

Zdjęcie Jednostka przetwarzania obrazu (VPU) Movidius Myriad X /materiały prasowe

Myriad X pozwoli na wykorzystanie autonomicznych funkcji w wielu kategoriach produktów, np. w dronach, rozwiązaniach z dziedziny robotyki, rzeczywistości wirtualnej, czy inteligentnych kamerach.

Reklama

Wynalazek Intela jest pierwszym na świecie systemem SoC (system-on-a-chip) dostarczanym wraz z dedykowanym mechanizmem przetwarzania dla sieci neuronowych (Neural Compute Engine) służącym do przyspieszania procesu uczenia głębokiego w rozwiązaniach końcowych. Mechanizm Neural Compute Engine jest modułem sprzętowym wbudowanym w układ scalony, dedykowanym do obsługi głębokich sieci neuronowych z wysoką prędkością i przy niskim poborze mocy, bez obniżania dokładności. Mechanizm ten umożliwia urządzeniom widzenie, rozumienie i reagowanie w obrębie ich środowisk pracy w czasie rzeczywistym. Wraz z wprowadzeniem mechanizmu Neural Compute Engine, architektura urządzenia Myriad X osiąga wydajność mocy obliczeniowej w głębokich sieciach neuronowych rzędu 1 TOPS.

- Obecnie widzenie komputerowe i uczenie głębokie stają się standardowymi wymaganiami w miliardach urządzeń otaczających nas na każdym kroku — powiedział Remi El-Ouazzane, wiceprezes i dyrektor firmy Movidius wchodzącej w skład działu nowych technologii Intela.



- Udostępnianie urządzeń z rozwiązaniami inteligencji wizualnej, podobnej do ludzkiej, to wielki krok naprzód w rozwoju systemów obliczeniowych. Urządzenie Myriad X pozwala na nowo zdefiniować znaczenie jednostki VPU podczas udostępniania optymalnej mocy widzenia komputerowego oraz wszystkich dostępnych funkcji sztucznej inteligencji zgodnie z szczególnymi ograniczeniami w zakresie zasilania i temperatury środowiska pracy, jakim podlegają nowoczesne urządzenia pracujące pełną mocą - dodaje.

Możliwość osiągania całkowitej wydajności przekraczającej wartość 4 TOPS, niewielka obudowa oraz wbudowane funkcje przetwarzania sprawiają, że Movidius Myriad X idealnie nadaje się do wykorzystania dla autonomicznych urządzeń. Wyposażone w mechanizm Neural Compute Engine łączy obrazowanie, przetwarzanie informacji wizualnych oraz głębokie uczenie w czasie rzeczywistym z:

· Obsługą programowalnych, 128-bitowych procesorów wektorowych VLIW: umożliwiają one jednoczesne działanie wielu aplikacji do obrazowania i obsługi widzenia dzięki elastyczności 16 procesorów wektorowych, zoptymalizowanych pod kątem obsługi obciążeń z zakresu widzenia komputerowego.

· Większą liczbą konfigurowalnych magistrali MIPI: można podłączyć maksymalnie 8 kamer RGB o rozdzielczości HD bezpośrednio do urządzenia Myriad X z wykorzystaniem 16 magistrali MIPI wraz z bogatym zestawem interfejsów, aby osiągnąć przepustowość przetwarzania sygnałów optycznych do 700 milionów pikseli na sekundę.

· Ulepszonymi akceleratorami procesów obsługi sygnałów wizualnych: można korzystać z ponad 20 akceleratorów sprzętowych do wykonywania takich zadań, jak wyznaczanie przepływów optycznych i głębi widzenia stereoskopowego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zwiększeniem mocy obliczeniowej.

· 2,5 MB homogenicznej pamięci układowej: scentralizowana architektura pamięci układowej umożliwia uzyskanie przepustowości wewnętrznej do 450 GB na sekundę, co minimalizuje opóźnienia i zmniejsza pobór mocy dzięki ograniczeniu przesyłania danych poza układ scalony.

Myriad X to najnowsza generacja jednostek VPU z rodziny Movidius, które zostały zaprojektowane do pracy we wbudowanych rozwiązaniach do obsługi inteligencji wizualnej i wnioskowania. Jednostki VPU Movidius cechują się bardzo dużą wydajnością przy niskim poborze mocy dzięki połączeniu trzech elementów architektury. Pozwala to na osiąganie stałych poziomów wysokiej wydajności podczas obsługi obciążeń z zakresu uczenia głębokiego oraz widzenia komputerowego. Te trzy elementy architektury to: