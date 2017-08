Komputer wskazał raj na ziemi

Okres wakacyjny to czas, w którym szukamy idealnego miejsca, gdzie będziemy mogli wypocząć z dala od problemów codzienności. Niektórzy wybierają spokojne plaże lub sielankę na prowincji, a inni – tętniące życiem miasta. Specjaliści z firmy SAS wykorzystali uczenie maszynowe do wytypowania miejsca, w którym panują najlepsze warunki do życia. Innymi słowy, znaleźli raj na ziemi.

W ramach projektu „Paradise Found”, w ciągu 3 miesięcy firma SAS przeanalizowała ponad 5 milionów danych. Informacje pochodziły z różnych źródeł, takich jak: rankingi najatrakcyjniejszych miast, archiwa UNESCO czy WTO (Światowej Organizacji Handlu). Ponadto, przeanalizowano portale społecznościowe, na których internauci oceniają hotele i restauracje, w tym popularny TripAdvisor oraz Yelp.

Odosobniony raj

Malediwy, Hawaje, a może wyspy Bora-Bora? Według analizy SAS idealnym miejscem do zamieszkania jest miasto Perth w zachodniej Australii. Dlaczego? Wynika to m.in. z faktu, że panuje tam ciepły i jednocześnie suchy klimat. Średnia temperatura wynosi około 19 stopni Celsjusza, a w roku jest aż 320 słonecznych dni. Ponadto, miasto może pochwalić się ogromnymi terenami zielonymi – na jednego mieszkańca przypada przestrzeń wielkości około 5 kortów tenisowych. Z kolei białe plaże to raj dla amatorów sportów wodnych, takich jak np. surfing.

Perth to miasto tętniące życiem, w którym znajduje się ponad 200 restauracji, barów i klubów. Co roku odbywa się tu około 450 różnego rodzaju festiwali i imprez. Miasto posiada cztery uniwersytety i oferuje swoim mieszkańcom bezpłatny transport miejski, wydając na ten cel 15,3 milionów dolarów rocznie.

W analizie dokonanej przez specjalistów SAS ważną rolę odegrały również kwestie ekonomiczne. Perth charakteryzuje się największym odsetkiem milionerów na jednego mieszkańca. Miasto przyciąga również liczne startupy. Obecnie na 5000 mieszkańców przypada jedna młoda firma technologiczna. Co ciekawe, Perth jest najbardziej odosobnioną metropolią świata. Od najbliższego dużego miasta – Adelajdy – dzieli ją aż 2845 km.

Komputer wie, jak żyje się w raju

W poszukiwaniu raju na ziemi wykorzystano technologię machine learning – metodę samouczenia się maszyn w oparciu o analizę danych i odnajdywanie zawartych w nich wzorców. Dzięki algorytmom machine learning komputery mogą samodzielnie nabywać nową wiedzę, potrzebną do rozwiązania problemu. Wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany, bez potrzeby wcześniejszego zaprogramowania przez człowieka. Jest to pierwszy przykład wykorzystania tej technologii w celu znalezienia idealnego miejsca do życia.

Machine learning pozwoliło specjalistom SAS sprawdzić, jak żyje się w Perth i innych miejscach na świecie. Wykorzystując tę technologię, system samodzielnie połączył informacje pochodzące z różnych źródeł i na ich podstawie dokonał wyboru. Co ważne, nie były to jedynie dane liczbowe. Istotną rolę odegrały opinie internautów i ich oceny wystawiane na portalach społecznościowych, które również przeanalizowano, wykorzystując narzędzia text analytics. Wnioski wyciągnięte z pochlebnych bądź negatywnych komentarzy użytkowników internetu pozwoliły systemowi analitycznemu ocenić, które z branych pod uwagę miejsc stwarza najlepsze warunki do życia.