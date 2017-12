HUAWEI i Baidu - porozumienie na rzecz sztucznej inteligencji

HUAWEI i Baidu (najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa w Chinach) ogłosiły porozumienie o zawarciu strategicznej współpracy obejmujące swoim zasięgiem badania i rozwój nad sztuczną inteligencję (AI), platformą i technologiami oraz usługami internetowymi.

Zdjęcie . /materiały prasowe

Celem obu firm jest propagowanie otwartego mobilnego ekosystemu opartego na wspólnych wartościach, pobudzanie rozwoju nowych zastosowań sztucznej inteligencji oraz dostarczania użytkownikom lepszych doświadczeń z użytkowania rozwiązań i usług AI.

Reklama

- Przyszłość należy do inteligentnych urządzeń, które będą aktywnie nam służyć, a nie tylko odpowiadać na to co im zlecimy. Z solidnym zapleczem w postaci R&D, firma Huawei będzie współpracować z Baidu w celu przyspieszenia innowacji w branży ICT oraz rozwijania kolejnej generacji smartfonów i dostarczania globalnym konsumentom lepszej jakości rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji - mówi Richard Yu, prezes Huawei's Consumer Business Group.

- Era Internetu przekształca się w erę sztucznej inteligencji, w którą Baidu inwestowało już od dłuższego czasu. Współpraca z Huawei pozwoli nam natomiast przyspieszyć i przekroczyć nowe granice w rozwoju AI. Chińskie powiedzenie "pozwól zakwitnąć stu kwiatom" dobrze opisuje naszą współpracę - dziś bowiem zasialiśmy nasiona, które wierzę, że niebawem wyrosną w liczne kwiaty - powiedział Robin Li, dyrektor generalny i prezes firmy Baidu.

Firmy planują budowę otwartego ekosystemu korzystającego z platformy HiAI Huawei oraz Baidu Brain. Otwarty ekosystem będzie wykorzystywał także Neural Network Processing Unit (NPU) - jednostkę Huawei do obsługi sztucznej inteligencji oraz PaddlePaddle - samouczącą się strukturę Baidu. Obie firmy będą również wspólnie pracować nad systemami rozpoznawania głosu i obrazu dla inteligentnych urządzeń, aby umożliwić płynniejszą interakcję ludzi z maszynami. Zbudują także ekosystem rzeczywistości rozszerzonej (AR), scalający sprzęt i oprogramowanie w celu stworzenia bardziej wciągającego i dostępnego doświadczenia AR dla codziennych użytkowników.