Google I/O 2018 - Asystent dostał nowy głos

Asystent Google szybko staje się najbardziej zaawansowanym z wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań. Sztuczna inteligencja autorstwa firmy z Mountain View dostanie wiele nowych rozwiązań, zaprezentowano je podczas konferencji Google I/O/

Asystent Google to - w uproszczeniu - fuzja Google Now (lub innego cyfrowego doradcy, jak Siri czy Cortana) i skomplikowanych algorytmów sztucznej inteligencji (SI). Ten drugi komponent jest w tym przypadku kluczowy.

W Kalifornii pokazano kolejne nowości dotyczące Asystenta Google. Przede wszystkim obiecano, że do końca roku mowa obsługiwana przez Asystenta obejmą kolejne 30 języków. Nie wiadomo, czy znajdzie się wśród nich język polski, obecnie nie wspierany przez Asystenta.

Tymczasem niektórzy użytkownicy korzystający z anglojęzycznej wersji na terenie USA i Kanady będą mogli latem tego roku przetestować pierwsze nowości Asystenta.

Google Duplex

Jedną z nich był Google Duplex. Tę innowację pokazano przy pomocy fragmentów rozmowy pomiędzy asystentem głosowym Google, a osobami odpowiedzialnymi za rezerwację miejsca w restauracji i salonie fryzjerskim. Sztuczna inteligencja, korzystając z zaawansowanych możliwości języka naturalnego i sieci neuronowych, jak i z najnowszych osiągnięć syntezy (naśladowania) ludzkiej mowy, była nie do rozróżnienia od człowieka. Twórcy największej wyszukiwarki świata pracowali nad tą technologią od lat. Asystent podczas prowadzenia konwersacji podejmuje autonomiczne decyzje, dopasowując się do zaistniałej sytuacji. Aby brzmieć bardziej naturalnie, potrafi nawet robić przerwy i dodawać do konwersacji naturalne w rozmowie między ludźmi wtrącenia takie jak: "hmm" czy "yyy". Testy Dupleksa rozpoczną się tego lata. Asystent Google obecnie nie wspiera języka polskiego.

Nowe głosy

Kolejne nowości obejmują konwersację, w której użytkownik nie będzie musiał rozpoczynać każdej prośby skierowanej do Asystenta Google od frazy "Hey, Google". Po rozpoczęciu rozmowy Asystent będzie wiedział, że prowadzimy dialog właśnie z nim. Zmiany obejmą również sposób, w jaki z Asystentem w interakcję wchodzą dzieci. Najmłodsi będą musieli używać takich zwrotów grzecznościowych jak "Proszę", "Czy mógłbyś" itd.

Ostatnia znacząca zmiana to zmiana głosu samego Asystenta - Google przygotowało cztery nowe "głosy". Co istotne, było to możliwe dzięki pracom nad językiem naturalnym i sieciami neuronowymi. Wystarczyło zebrać odpowiednią liczbę próbek głosu, aby wygenerować kolejny podkład głosowy dla Asystenta. Na tej zasadzie do grona głosów dostępnych u Asystentów dołączy piosenkarz John Legend.

Raz jeszcze warto przypomnieć, że nie wiemy, kiedy Asystent Google będzie w pełni współpracował w naszym rodzimym językiem.