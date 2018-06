100 000 symulacji wskazało zwycięzcę mundialu

Mundial trwa w najlepsze, ale wciąż pojawiają się kolejne symulacje, których celem jest wyłonienie zwycięzcy turnieju. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji udało się określić, która z drużyn ma największe szanse na końcowy triumf.

Przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 bukmacherzy za głównego faworyta do zwycięstwa uznawali Brazylię. Jednak sztuczna inteligencja opracowana przez naukowców z trzech różnych uniwersytetów zebrała statystki z poprzednich turniejów i przeprowadziła 100 000 symulacji tego, co może zdarzyć się podczas tegorocznych zawodów. Okazuje się, że Brazylia wcale nie musi wygrać w Rosji. Największe szanse mają Niemcy lub Hiszpania.



Korzystając z zaawansowanych symulacji, przeanalizowano setki tysięcy scenariuszy, aby wybrać potencjalnego zwycięzcę mundialu. Maszyna wzięła pod uwagę wiele różnych czynników, które mogą pomóc osiągnąć końcowy sukces. Okazuje się, że dla powodzenia na mundialu ma znaczenie liczba graczy biorących udział w Lidze Mistrzów, podczas gdy narodowość trenera reprezentacji jest stosunkowo nieważna.



Z 100 000 przeprowadzonych symulacji wynika, że Niemcy prawdopodobnie zostaną wyeliminowani w fazie pucharowej, ale jeżeli uda im się dojść do ćwierćfinału, to prawdopodobnie wygrają cały turniej. Jeżeli nie, końcowe zwycięstwo należeć będzie do Hiszpanii.

Zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami, reprezentacji Polski daje się 0,7 proc. szans na zwycięstwo na Mundialu 2018, ale wyjście z grupy jest niemal pewne (60,6 procent).

Z drugiej strony, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Panama, Iran i Japonia mają 0 proc. szans na wygranie turnieju.