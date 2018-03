xDrive - inteligentny napęd na 4 koła

Obecnie ponad 100 różnych modeli aut marki BMW jest wyposażonych w inteligentną technologię xDrive. Na jakiej zasadzie działa ten rodzaj napędu?

Zdjęcie Napęd xDrive /materiały prasowe

Historia napędu na 4 koła w przypadku niemieckiej marki sięga 1985 roku, kiedy to ukazał się pierwszy model wykorzystujący tego typu rozwiązanie. BMW 325i "Allrad" z zewnątrz nie wyróżniał się niczym szczególnym. Dopiero pierwsze testy udowodniły potencjał drzemiący w napędzie tego niewielkiego modelu. Samochód zachwycił dziennikarzy swoją trakcją oraz dynamiką w zakrętach, a sama jego wydajność przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Nazwa modelu wkrótce została zmieniona na 325iX, a BWM postanowiło pójść za ciosem i niedługo później przygotowało kolejne modele wykorzystujące napęd na 4 koła.

Zaprezentowany sześć lat później model 525iX był pierwszym samochodem marki w którym podział mocy był kontrolowany elektronicznie. Nowo opracowany system był wyposażony w wielotarczowe sprzęgła, które pozwoliły na rozdział mocy w stosunku 36:64 (tył-przód), co pozwalało na bezproblemowe i automatyczne dopasowanie do warunków jazdy. System ten, który śmiało można uznać za protoplastę obecnego xDrive, monitorował sytuację drogową przy pomocy czterech sygnałów prędkości z Anti-lock Braking System i z wykorzystaniem dalszych informacji o stanie hamulca, prędkości silnika i położeniu przepustnicy.

Zdjęcie BMW X5M50d / INTERIA.PL

Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1999 roku gdy BMW wypuszczając znany do dziś model X5, po raz pierwszy połączyło funkcjonalność samochodów terenowych ze sportową dynamiką. Ogromną rolę odegrał w tym usprawniony napęd na cztery koła, który obecnie rozdzielał moc napędową w stosunku 38:62 (tył-przód) za pomocą przekładni planetarnych. Samochód był także wyposażony w wiele systemów elektronicznych takich jak DSC (Dynamic Stability Control), ADB-X (Automatic Differential Brake) i HDC (Hill Descent Control), które czuwały nad prawidłowym działaniem układu, a przy tym sprawiały, że BMW X5 zachowywało się na drodze w sportowy sposób.

Jak to działa?

Obecnie znany napęd xDrive zadebiutował dopiero w 2003 roku wraz z premierą kolejnego modelu X5 oraz całkiem nowego X3. Główną zmianą było wprowadzenie niezwykle szybkiego, elektronicznego sprzęgła wielotarczowego, umieszczonego w skrzyni rozdzielczej. Dzięki niemu układ xDrive pracował w tandemie z systemem Dynamic Stability Control (DSC), nieustannie dostosowując podział mocy do sytuacji na drodze. Poza prędkością koła, elektroniczny układ sterowania po raz pierwszy uwzględniał także dane z systemu Dynamic Stability Control, takie jak kąt skrętu, położenie pedału gazu i przyspieszenie boczne. To właśnie te rozwiązania przyczyniły się do powstania określenia "inteligentny napęd na 4 koła". W przeciwieństwie do zwykłych odpowiedników, xDrive jest w stanie samemu rozpoznać ryzyko nadsterowności i podsterowności na samym początku i aktywnie skorygować działanie pojazdu poprzez przekierowanie mocy napędowej.



Zdjęcie BMW X5M50d / INTERIA.PL

xDrive w praktyce

A jak sprawdza się inteligentny napęd w praktyce? Odsyłamy do naszego filmu poniżej: