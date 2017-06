Wirtualne manekiny poprawią bezpieczeństwo w sportach motorowych

Toyota i Global Institute for Motor Sport Safety, współpracujący z FIA, rozpoczęły 4-letni program badań nad bezpieczeństwem samochodów wyczynowych z wykorzystaniem wirtualnych manekinów. Obaj partnerzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo w rajdach i wyścigach samochodowych.

Zdjęcie THUMS - wirtualne manekiny /INTERIA.PL/informacje prasowe

W testach zderzeniowych samochodów są wykorzystywane tradycyjne manekiny, które choć są bardzo użyteczne, nie pozwalają przeprowadzić szczegółowej analizy, jak kolizje wpływają na mózg, organy wewnętrzne i inne części ciała. Toyota w ramach współpracy z Toyota Central R&D Labs opracowała THUMS, wirtualne manekiny, które umożliwiają prowadzenie złożonych symulacji i analiz rzeczywistych warunków w czasie zderzenia oraz mechanizmu powstawania urazów w całym ciele.

Od 2007 roku Toyota wykorzystuje THUMS nie tylko do badań nad samochodami drogowymi, ale także do analizy możliwych obrażeń w wypadkach na torze czy trasie rajdu. W odpowiedzi na prośbę FIA i NASCAR wykorzystuje tę technologię także do analiz przeciążeń i innych sił działających podczas kolizji na kręgosłup i organy wewnętrzne, z uwzględnieniem unikalnych pozycji zajmowanych za kierownicą przez kierowców samochodów wyścigowych, aby opracować metody ograniczenia negatywnego wpływu przeciążeń na bezpieczeństwo i zdrowie kierowców.

Wspólny projekt Toyoty oraz Instytutu obejmie badania nad skutkami kolizji w samochodach startujących w wyścigach na torze oraz w autach rajdowych. Rewizji zostaną poddane m.in. struktury foteli i umiejscowienie pasów. Na podstawie uzyskanych wyników Global Institute planuje zaproponować zmiany w regulacjach FIA dla sportów motorowych oraz opracować inne środki poprawy bezpieczeństwa zawodników.