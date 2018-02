Wirtualna rzeczywistość pomaga projektować samochody

Audi testuje nowe rozwiązanie o nazwie Virtual Reality Holodeck. Pozwala ono wykreować wirtualne otoczenie, do którego można wejść i ocenić stylistykę nowych samochodów bez budowania skomplikowanych fizycznych modeli.

Zdjęcie Virtual Reality Holodeck /materiały prasowe

Niemiecka marka wykorzystuje wirtualne, trójwymiarowe modele, jako stały element procesu tworzenia nowych pojazdów, już od roku 2003. Obecnie przedsiębiorstwo testuje dodatkowo tzw. Virtual Reality Holodeck, który ma umożliwić wirtualną ocenę stylistyki nowych modeli samochodów już na wczesnym etapie ich konstruowania. Pojęcie "Holodeck" pochodzi z serialu science fiction pt. "Star Trek" i oznacza specjalne pomieszczenie, które symuluje wirtualne światy.

W stworzonym przez ekspertów z działu planowania Audi realnym pomieszczeniu o wymiarach ok. 15 na 15 metrów, można w realistyczny i wierny proporcjom sposób, wirtualnie przedstawiać prototypy samochodów i oceniać ich stylistykę. Konstruktorzy umieszczają w takim otoczeniu wirtualny samochód, posiłkując się przy tym najbardziej aktualnymi danymi konstrukcyjnymi. Mogą go potem doświadczać zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W przeciwieństwie do dotychczasowych modeli VR, wokół samochodu może równocześnie chodzić nawet sześć osób.

Aby pracować w Holodecku, każdy użytkownik nosi okulary VR i trzyma w rękach dwa joysticki umożliwiające interakcję. Na plecach ma plecak z wydajnym komputerem ważącym zaledwie 3 kg. Komputer nieustannie oblicza dane otoczenia. Przenośne komputery użytkowników są przez Wi-Fi połączone z centralną stacją roboczą sterującą wymianą danych. Model trójwymiarowy można prezentować w różnym otoczeniu. W kolejnych stadiach rozbudowy, Holodeck pozwoli "wejść do projektu" również pracownikom innych fabryk Audi na całym świecie, co znacznie ułatwi organizację pracy.

Jeszcze w tym roku, koncern chce wdrożyć Virtual Reality Holodeck do procesów produkcyjnych. Celem obecnej fazy testowej jest zbadanie możliwości jej zastosowania również w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.