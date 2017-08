W pełni autonomiczny parking samochodowy

Marki Daimler i Bosch połączyły siły by stworzyć w pełni zautomatyzowany parking. Pierwszy pokaz odbył się na terenie muzeum Mercedesa w Stuttgarcie.

Zdjęcie System autonomicznego parkowania /INTERIA.PL/informacje prasowe

Opracowany przez firmę Bosch system autonomicznego parkowania współpracuje z wszechobecnymi czujnikami w wybranych samochodach marki Mercedes-Benz. To właśnie one odpowiadają za przesyłanie informacji pomiędzy pojazdem, a całą infrastrukturą parkingu. Dzięki temu samochód potrafi bezkolizyjnie odnaleźć drogę do najbliższego wolnego miejsca oraz samemu zaparkować.

W całym działaniu wspomaga nas specjalna aplikacja na smartfony, pozwalająca nie tylko śledzić poczynienia naszego Mercedesa, ale także umożliwiającą wybór odpowiedniego miejsca oraz przywołanie samochodu w momencie wyjazdu.

Bezobsługowy postój stanowi bardzo ważny krok w drodze do autonomicznej jazdy. Poza szybszym i wygodniejszym parkowaniem, głównym celem projektu jest sprawdzenie jak ludzie odbierają tego typu rozwiązania i czy są gotowi zaufać automatyce. Zdaniem marek Bosch i Daimler tego typu rozwiązania są w stanie zwiększyć efektywność wykorzystania wolnego miejsca.

Z tego powodu muzeum w Stuttgarcie będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie "oddanym w ręce" klientom. Każdy właściciel odpowiednio wyposażonego Mercedesa będzie mógł przetestować system na własnej skórze już na początku 2018 roku.