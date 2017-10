W październiku za kurs mytaxi zapłacimy nawet 99 proc. taniej

Do 31 października użytkownicy mytaxi w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacą o połowę mniej za kurs z płatnością przez aplikację. Dodatkowo, mieszkańcy stolicy korzystający z nowej usługi współdzielenia taksówki mytaxi match, która od połowy września dostępna jest w Warszawie, będą mogli zapłacić nawet 99 proc. mniej.

Zdjęcie Nowa promocja mytaxi działa do końca października /materiały prasowe

Promocja mytaxi trwa od 9 do 31 października i zezwala na nieograniczoną liczbę przejazdów z 50 proc. zniżką, przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. Obowiązuje ona na terytorium miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Dotyczy również kursów na/z lotnisk zlokalizowanych poza granicami tych miast, tj. w Modlinie, Balicach i Rębiechowie.



mytaxi poszło krok dalej w rozpieszczaniu swoich użytkowników i udostępniło swoją promocję również dla pasażerów korzystających z opcji mytaxi match, będącej pierwszą w Europie usługą współdzielenia taksówek. mytaxi match łączy dwóch nieznających się pasażerów jadących w podobnym kierunku i dzieli między nimi rachunek za przejazd. Dzięki temu koszt za kurs na osobę może być do 40% tańszy od standardowej ceny za taki odcinek.



Podczas październikowej promocji mytaxi, koszt kursu będzie:



50 proc. tańszy - przy każdym zamówieniu standardowym, z wykorzystaniem opcji Płać przez Aplikację, a także podczas zamówienia mytaxi match, jeśli aplikacja w danym momencie nie znajdzie partnera do przejazdu i osoba zamawiająca odbędzie standardowy kurs,

do 99 proc. tańszy - jeśli w ramach mytaxi match uda się połączyć dwóch pasażerów, podzielona między nimi cena za kurs może wynieść nawet symboliczną złotówkę.

- Nasze promocje regularnie zachęcają coraz większą liczbę mieszkańców miast do korzystania z taksówek mytaxi i zamawiania ich za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Flota naszych taksówek sukcesywnie rośnie, a w całej Polsce współpracuje z nami już ponad 3 tysiące taksówkarzy, z czego 2/3 jest oklejonych w barwy mytaxi. Udostępniając promocję również w ramach naszej nowej usługi współdzielenia taksówki, mytaxi match, chcemy przekonać mieszkańców stolicy o korzyściach ride-sharingu, jakimi między innymi są: niższa cena przejazdu, mniejsze korki w mieście, więcej wolnych miejsc parkingowych i ograniczenie spalin, a także poznawanie nowych ludzi - powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce.



Więcej informacji o promocji mytaxi znajduje się na stronie mytaxi.