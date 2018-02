Volvo XC60 - technologie poprawiające bezpieczeństwo jazdy

Volvo od dłuższego czasu przekonuje, że głównym celem marki jest zmniejszenie do zera liczby zabitych lub poważnie rannych wśród jej użytkowników. Najnowszy model XC60 jest tego doskonałym przykładem, bowiem systemów dbających o nasze zdrowie jest tu prawdzie zatrzęsienie.

Zdjęcie Technologie bezpieczeństwa Volvo /INTERIA.PL

Specjalnie zaplanowana strategia rozwoju technologii bezpieczeństwa w pojazdach szwedzkiego producenta zakłada osiągniecie tego celu już do 2020 roku. Jakiś czas temu mieliśmy okazje sprawdzić osobiście jak bezpiecznym modelem jest S90, a tym samym po raz pierwszy zakosztować tego nad czym tak skrupulatnie pracują inżynierowie Volvo. Teraz przyszedł czas na model XC60, odważnie nazywanym "naszym prywatnym aniołem stróżem". Co się zmieniło przez ten okres czasu i jakie systemy bezpieczeństwa oferuje najnowszy SUV z Göteborgu?

Reklama

Na pierwszym miejscu trzeba wspomnieć o szeroko reklamowanej technologii City Safety. Właściwie jest to pakiet różnych technologii stale nadzorujących nasze poczynanie w trakcie jazdy. Dzięki zaawansowanym radarom oraz kamerom Volvo XC60 stale śledzi i wykrywa potencjalne zagrożenia przed samochodem - w tym inne pojazdy, pieszych, rowerzystów czy nawet większe zwierzęta. W trakcie jazdy w zatłoczonym mieście bardzo łatwo jest się zagapić co może kosztować nas wiele nerwów i pieniędzy. W sytuacji zagrożenia system City Safety nie tylko automatycznie nas ostrzeże o zbliżającej się przeszkodzie, ale jeśli nie podejmiemy odpowiedniej reakcji, nawet sam zahamuje. Wszystko by uniknąć kolizji bądź złagodzić jej skutki.

Zdjęcie Technologie City Safety w praktyce / materiały prasowe

W modelu XC60 City Safety idzie o krok dalej i poza samym hamowaniem może także odpowiednio skierować samochód, by pomóc nam uniknąć zderzenia. Gdy czuły radar wykryje, że samo hamowanie nie wystarczy, pojazd natychmiast przejmie kontrolę nad kierownicą i odpowiednio sterując zaciskami odpowiednich kół spróbuje ominąć przeszkodę. Wszystko to przy prędkości od 50 do 100 km/h, nawet w przypadku pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka!

To jednak nie jedyny przypadek gdy szwedzki SUV sam przejmuje prowadzenie. Innym przykładem jest współpraca z układem kontroli martwego pola (BLIS). W tym przypadku Volvo nie tylko ostrzega kierowcę gdy inny pojazd zbliża się sąsiednim pasem, ale także samo powraca na nasz pas ruchu, gdy zaczniemy z niego zjeżdżać. Podobnie działa funkcja Run-off Mitigation, która przeciwdziała zjechaniu z drogi.

Zdjęcie BLIS - kontrola martwego pola / materiały prasowe

Technologie opiekuńcze w Volvo nie ograniczają się jedynie do cyfrowych rozwiązań. Głównym celem szwedzkich inżynierów było zapewnienie bezpieczeństwa od samych podstaw. Pomóc mają w tym dopracowane strefy zgniotu oraz system SIPS (Side Impact Protection System). W jego skład wchodzi specjalna rama pojazdu zaprojektowana tak by przenieść siłę uderzenia w bok samochodu jak najdalej od osób znajdujących się w środku. Za bezpieczeństwo podróżujących dba także system WHIPS, którego celem jest odpowiednie przesuniecie oparć foteli w przypadku uderzenia tylnego. Wszystko to by ograniczyć ryzyko długotrwałych urazów. W parze z tym idzie oczywiście całe multum poduszek powietrznych. Wśród nich znajdziemy pełną ochronę kierowcy i pasażera, dodatkowe kurtyny boczne, oraz specjalne poduszki chroniące nasze kolana.

Zdjęcie Volvo XC60 - najbezpieczniejszy SUV na rynku? / INTERIA.PL

Poza szerokim asortymentem systemów zwiększających bezpieczeństwo, Volvo skupia się także nad układami asystującymi nasze codzienne poczynania. Szwedzki producent dobrze zdaje sobie sprawę, że najczęstszą przyczyną wypadków na drodze jest czynnik ludzki i stara się nas wspomagać nie tylko w krytycznych przypadkach, ale także podczas samej jazdy.



Najbardziej innowacyjnym systemem mającym ułatwić codzienne poruszanie się jest opisywany już w przypadku Volvo S90 Pilot Assist. W przypadku Volvo XC60 funkcja ta została dodatkowo usprawniona dzięki czemu jazda nowym Volvo w gęstym ruchu jest jeszcze mniej męcząca. Pilot Assist to nic innego jak zaawansowany tempomat adaptacyjny, który dodatkowo pomaga kierowcy prowadzić samochód w pasie drogowym. System ten stale monitoruje pojazdy przed nami oraz oznaczenia linii pasa ruchu za pomocą modułu kamery i radaru, dzięki czemu nie musimy się obawiać nagłego zderzenia czy zjechania z drogi. Sprawia to wrażenie samochodu niemal autonomicznego ponieważ kierowca, przynajmniej teoretycznie, nie musi operować pedałami oraz kierownicą. Dlaczego teoretycznie? Cóż, pomimo, że Pilot Assist działa szalenie sprawnie i pozwala wyręczyć nas w sporym korku czy mozolnej jeździe po autostradzie, to jednak według europejskich przepisów kierowca musi stale kontrolować sytuacje na drodze. Skutkuje to częstym sprawdzaniem naszej obecności w aucie. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji, system się wyłączy.



Zdjęcie Pilot Assist pozwala nam zakosztować autonomicznej jazdy / materiały prasowe

Volvo dba także o nasze samopoczucie w trakcie jazdy. Opcja Driver Alert Control, stale czuwa nad naszym zmęczeniem kontrolując sposób prowadzenia pojazdu. Jeśli samochód jest prowadzony niestabilnie, zdarza nam się jechać "od pasa do pasa", nie reagujemy optymalnie na warunki drogowe, Volvo natychmiast włącza sygnał akustyczny i wyświetla komunikat "czas na przerwę". Jeżeli po jakimś czasie nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, ostrzeżenie jest powtarzane aż do skutku.

Oczywiście XC60 oferuje także rozwiązania dobrze znane z innych marek. Świetnie prezentujący się układ kamer 360˚ wraz z przednimi i tylnymi czujnikami pozwala nam sprawnie zaparkować w niemal każdym miejscu. Gdy połączymy to z funkcją Cross Traffic Alert, która monitoruje przestrzeń z tyłu pojazdu, prostopadle do jego ruchu i ostrzega przed zbliżającymi się obiektami, okazuje się, że manewrowanie Volvo XC60 nie sprawia żadnych problemów. Gdyby tego było mało, szwedzki pojazd oferuje dodatkowo funkcję aktywnego wspomagania parkowania, która nie tylko pomaga nam zaparkować samochód, ale jeszcze wspiera nas podczas wyjazdu z miejsca postojowego.

Zdjęcie Cross Traffic Alert monitoruje przestrzeń z tyłu pojazdu / materiały prasowe

Nie da się zaprzeczyć, że Volvo skutecznie realizuje swoją wizję. Pod względem technologicznych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo, szwedzka marka stanowi bezapelacyjną czołówkę. Czy jednak uda jej się wyeliminować śmiertelne wypadki do zaplanowanego 2020 roku? Przy takim tempie rozwoju, nie jest to wcale wykluczone.