Volvo chce by do 2025 r. połowę sprzedanych modeli stanowiły pojazdy elektryczne

Szwedzki producent samochodów Volvo Cars zapowiedział nową strategie, która zakłada by od 2025 r. generować połowę swej sprzedaży dzięki elektrycznym samochodom.

Zdjęcie Volvo XC40 T5 Twin Engine plug-in hybrid /materiały prasowe

Oświadczenie odnosi się do pierwszej w skali branży motoryzacyjnej zapowiedzi Volvo Cars z roku 2017, iż wszystkie produkowane przez markę modele będą od 2019 r. dostępne w wersjach zelektryfikowanych - albo jako mild hybrid, jako plug-in hybrid lub w pełni elektryczne pojazdy akumulatorowe.

Volvo Cars produkuje obecnie w Chinach modele S90 oraz S90L T8 Twin Engine. W tym tygodniu rozpoczyna się produkcja modelu XC60 T8 Twin Engine. Co oznacza, że wkrótce wszystkie trzy fabryki Volvo Cars China - Luqiao, Chengdu oraz Daqing - będą wytwarzać albo hybrydy plug-in, albo akumulatorowe samochody elektryczne.

W zeszłym roku zadeklarowaliśmy elektryfikację, co ma przygotować nas do ery postspalinowej. Dziś jeszcze bardziej wzmacniamy tę deklarację na wiodącym globalnie rynku aut elektrycznych. Elektryczna przyszłość Chin to elektryczna przyszłość Volvo - powiedział Håkan Samuelsson, prezydent i dyrektor generalny Volvo Cars.

Chiny to obecnie największy, pojedynczy rynek dla samochodów Volvo, które w tym roku zanotowały 23,3% wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale, przyczyniając się do globalnego wzrostu sprzedaży marki o 14%. W zeszłym roku po raz pierwszy sprzedaż samochodów Volvo w Chinach przekroczyła 100 000 sztuk.