Udoskonalony dźwięk 3D w nowym Audi A8

Nowa generacja Audi A8 będzie wyposażona w system nagłaśniający Bang & Olufsen Advanced Sound System z dźwiękiem 3D. Steruje on 23 głośnikami, w których bardzo lekkie neodymowe magnesy, modyfikując w niewielkim stopniu dźwięk, wytwarzają jednocześnie brzmienie o wysokiej rozdzielczości.

Audi wprowadziło dźwięk 3D już w 2015 do Audi Q7. W nowym modelu A8, odpowiednio udoskonalony, zagościł on także z tyłu pojazdu. Dwa głośniki pełnozakresowe w słupkach A i w podsufitce nad tylnymi siedzeniami zapewniają przestrzenne rozchodzenie się dźwięku i wzbogacają efekt surround. Wzmacniacz marki Bang & Olufsen o mocy 1920 W, działa bardzo efektywnie dzięki zastosowaniu w nim techniki "ICEpower", Dźwięk 3D generowany jest tutaj przy pomocy cyfrowego procesora. Wytwarza on mało ciepła, a jednocześnie ma dużą moc wyjściową. Efektem tego jest dźwięk bogaty w najdrobniejsze szczegóły. Przede wszystkim wzmacnia on sygnał głośników niskich tonów, które odtwarzają szczególnie energiczne dźwięki. Dla przykładu, takie jak głęboki i niski dźwięk organów.

Przy włączaniu systemu Infotainmentu dwa głośniki wysokich tonów wysuwają się elektrycznie z tablicy rozdzielczej. Dzięki technice "akustycznej soczewki" firmy Bang & Olufsen dźwięk rozchodzi się horyzontalnie w promieniu 180 stopni, a wielokanałowy wzmacniacz dostarcza dźwięk indywidualnie do poszczególnych głośników. W celu wytworzenia dźwięku 3D nowy system nagłaśniający wykorzystuje algorytm, który Audi opracowało wspólnie z Instytutem Fraunhofera w Erlangen. Ten program oblicza z nagrań stereo lub nagrań w formacie 5.1 informacje potrzebne do trzeciego wymiaru i przetwarza je dla czterech głośników 3D. Odbywa się to dynamicznie, co oznacza, że algorytm dopasowuje się indywidualnie do nagrania i w ten sposób nie zniekształca dźwięku.

Możliwość różnorodnej regulacji tła dźwięku

Przy pomocy systemu MMI oraz oddzielnego panelu sterującego, obsługiwanego przez podróżujących z tyłu (przypomina smartfona), można dowolnie optymalizować i personalizować ustawienia dźwięku - osobno dla przednich i tylnych siedzeń albo dla wszystkich siedzeń łącznie. Przy ustawieniu zorientowanym na siedzenia tylne siedzący z tyłu pasażerowie mogą delektować się najlepszym brzmieniem 3D i surround. Oprócz dźwięku basów, wysokich i niskich tonów, pasażerowie mogą także niezależnie od wszystkich innych głośników regulować głośność subwoofera. Ponadto system oferuje specjalną funkcję odtwarzania filmów, tzw. movie-set. Tutaj nagrania 5.1 rozbrzmiewają jak w kinie. System lokalizuje każdy głos indywidualnie i odpowiednio dostosowuje balans. Jeśli jakaś osoba pojawia się w filmie przykładowo z prawej strony, to jej głos także rozbrzmiewa z prawej strony.

Wyzwania technologiczne

Koncepcja systemów nagłaśniających dla nowego Audi A8 narodziła się już we wczesnym stadium prac rozwojowych. "Umieszczenie głośników we właściwych miejscach w pojeździe odpowiada za 80 procent jakości dźwięku“ - objaśnia Wolfram Jähn, pracownik działu rozwoju odpowiadający za dźwięk i akustykę w modelu A8. "Trzeba je umocować w możliwie sztywny sposób, dlatego subwoofer umieściliśmy w tylnym panelu, który jest wykonany z polimeru wzmocnionego włóknami węglowymi. Celem było oddzielenie głośnika od karoserii i uniknięcie przenoszenia jakichkolwiek drgań." Inny ważny czynnik to membrany głośników. W ich przypadku styliści i inżynierowie dźwięku z Audi ściśle współpracują z konstruktorami z Bang & Olufsen. Membrany muszą cechować się możliwie dużą przejrzystością akustyczną i równocześnie spełniać funkcję ochronną. Decydująca jest optymalna proporcja powierzchni otwartej i zamkniętej. W Audi A8 głośniki w przednich i tylnych drzwiach zdobią starannie perforowane osłony z podwójnie epoksydowanego aluminium. Głośniki niskich tonów podświetlają białe diodowe światłowody. Podstawę pierwszorzędnych systemów nagłaśniających stanowi jakość każdego pojedynczego komponentu.