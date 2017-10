Traficar także w Poznaniu i Wrocławiu

Po udanym starcie w Krakowie i Warszawie, Traficar – usługa wynajmu samochodów na minuty rozszerza swoją działalność o stolicę Wielkopolski i Dolnego Śląska. Od 2 października mieszkańcy i goście odwiedzający oba miasta zyskali alternatywę dla komunikacji miejskiej.

Zdjęcie Traficar trafił do Poznania i Wrocławia /INTERIA.PL/informacje prasowe

Zarówno w Poznaniu, jak i we Wrocławiu usługa Traficar jest dostępna w ramach stref starannie opracowanych przez specjalistów marki. Przy pomocy zaawansowanego systemu analitycznego zostały sprawdzone i wybrane najpopularniejsze trasy w mieście, które znalazły się w zasięgu działania strefy. Następnie w ramach zapotrzebowania zgłaszanego przez użytkowników, tak jak ma to miejsce w Krakowie czy Warszawie, usługa będzie się rozszerzać.

W obu miastach flota Traficara liczy 150 pojazdów marki Renault Clio. Ceny za korzystanie z systemu we Wrocławiu i Poznaniu są takie same jak w Krakowie i Warszawie. Każdy przejechany kilometr kosztuje 0,80 zł, minuta jazdy - 0,50 zł, a minuta postoju - 0,10 zł. Podobnie jak w Krakowie i Warszawie, w Poznaniu i Wrocławiu Traficar działa w oparciu o otwarty model parkowania (free-floating), co oznacza, że samochód można wypożyczyć i zwrócić w dowolnym miejscu w ramach strefy. Dodatkową przestrzeń parkingową stanowią stacje paliwowe partnera usługi - PKN ORLEN. We Wrocławiu jest to 7, a w Poznaniu 12 stacji. Usługa wypożyczania samochodu na stacjach paliw ORLEN w obu nowych miastach będzie dostępna od 3 października 2017 r.

Traficar jest obecnie dostępny w czterech miastach: Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jego flota liczy 800 pojazdów (100 Opli Corsa i 700 Renault Clio).