Toyota zaprezentowała nową generację samochodu autonomicznego

Na targach Consumer Technology Association (CES) w Las Vegas Toyota zaprezentowała doświadczalny samochód nowej generacji do badań nad autonomicznym prowadzeniem.

Zdjęcie Prototyp powstał na bazie nowego Lexusa LS /materiały prasowe

Prototyp opracował zespół badawczy Toyota Research Institute. Samochód łączy większe od poprzedniej generacji możliwości technologiczne ze stylistyką nowego Lexusa LS.

Założenia projektu

Zespół TRI przystąpił do opracowania nowego prototypu Platform 3.0, mając na uwadze zwiększenie możliwości percepcyjnych systemu autonomicznego prowadzenia do najlepszych w branży oraz wbudowanie elementów układu w nadwozie z zachowaniem unikalnego designu Lexusa LS. Z tą myślą został opracowany panel dachowy, przygotowany do seryjnej produkcji. W najbliższych miesiącach Toyota zbuduje niewielką flotę autonomicznych samochodów, co znacząco przyspieszy prace zespołu.

Prototyp Platform 3.0 jest efektem zaawansowanych badań nad autonomicznym prowadzeniem. Obecnie eksperymenty skupiają się na miniaturyzacji urządzeń, udoskonalaniu konfiguracji czujników oraz przyspieszonym rozwoju zdolności samochodu do rejestracji i rozumienia otoczenia.

Testowane technologie

Platform 3.0 wykorzystuje system Luminar LIDAR o zasięgu 200 metrów, pracujący w pełnym zakresie 360 stopni. W poprzedniej wersji auta LIDAR monitorował tylko przestrzeń z przodu auta. Zamontowany na dachu Luminar LIDAR składa się z czterech czujników o wysokiej rozdzielczości, które precyzyjnie wygrywają przeszkody w otoczeniu, w tym trudne do zauważenia ciemne obiekty.

Dodatkowe czujniki LIDAR o krótkim zasięgu zostały umieszczone bliżej ziemi z czterech stron samochodu - po bokach i w zderzakach. Służą do wykrywania małych, nisko położonych przeszkód, w tym dzieci, zwierząt, a nawet gruzu na drodze. Nowy prototyp umożliwia rozbudowanie systemu czujników o kolejne technologie.

Stylistyka

Toyota Research Institute podjął współpracę ze studiem projektowym CALTY Design Research oraz ośrodkiem badawczo-rozwojowym Toyota Motor North America, w wyniku której opracowano kompaktowe, lepiej zamaskowane czujniki i kamery, ukryte pod dodatkowym panelem dachowym. Panel jest odporny na zmienne warunki pogodowe, a przy tym inteligentnie wykorzystuje miejsce na dachu samochodu, tylko nieznacznie zwiększając wysokość Lexusa LS. W ten sposób udało się uniknąć charakterystycznego pionowego modułu, wystającego ponad dach w większości prototypowych samochodów autonomicznych testowanych na świecie.

Rozwój systemów Guardian i Chauffeur

Nowy samochód doświadczalny został wyposażony w dwie kierownice - rozwiązanie to wprowadzono już w wersji Platform 2.1 latem ubiegłego roku. Służy ono do badania procesu przejmowania kontroli nad samochodem od kierowcy przez system Guardian i odwrotnie. Udostępnienie kierownicy i pedałów drugiej osobie jest gwarantem bezpieczeństwa tych eksperymentów. System Chauffeur służy do jazdy bez zaangażowania kierowcy, dlatego jest testowany w samochodach z jedną kierownicą. Zarówno Guardian, jak i Chauffeur korzystają z tego samego zestawu czujników i kamer oraz podobnego oprogramowania.

Produkcja samochodów Platform 3.0 rozpocznie się wiosną tego roku.