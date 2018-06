Toyota wspiera budowę symulatora autonomicznej jazdy

Toyota Research Institute (TRI) zwiększa swoje wsparcie dla oprogramowania open-source, przekazując 100 000 dolarów ośrodkowi badawczemu non-profit Computer Vision Center (CVC). Dotacja ma na celu przyspieszenie budowy symulatora zautomatyzowanej jazdy z otwartym kodem źródłowym.

Zdjęcie Car Learning to Act (CARLA) /materiały prasowe

Symulator Car Learning to Act (CARLA) jest rozwijany z myślą o budowie, uczeniu, kontroli jakości i testów systemów zautomatyzowanej jazdy po mieście. Zaprojektowano go, by zapewnić niezawodność zautomatyzowanych pojazdów w niezliczonych sytuacjach na drodze, spośród których nie wszystkie można przetestować w realnym świecie. Dzięki elastyczności i realizmowi, CARLA oferuje maksymalnie zróżnicowane warunki otoczenia do testów symulacyjnych. Platforma została tak zaprojektowana, aby można było ją łatwo modyfikować i dostosowywać do konkretnych potrzeb poszczególnych projektów.

Rozwój symulatora jest koordynowany przez Computer Vision Center na Universitat Autònoma de Barcelona w Hiszpanii. Zespół odpowiedzialny za jej rozwój przeznaczy dotację Toyoty na zwiększenie zespołu inżynierów i poszerzenie możliwości symulatora. CARLA jest utrzymywana na Githubie - popularnym hostingowym serwisie internetowym dla programistów, który ułatwia tworzenie grup i społeczności oraz zdalną współpracę.

Dotacja na rozwój symulatora z otwartym kodem to kolejny przykład zaangażowania Toyota Research Institute w rozwój platform typu open-source w ciągu ostatnich dwóch lat. TRI przekazało wysokie dotacje Open Source Robotics Foundation (OSRF), która zapewnia osobom zajmującym się robotyką dostęp do otwartego oprogramowania. Firma badawcza Toyoty jest także głównym sponsorem Drake, open-sourcowego zestawu narzędzi C++, rozwijanego przez MIT Computer Science i Artificial Intelligence Lab (CSAIL) do analizy działania robotów i budowy systemów kontroli.