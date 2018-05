TomTom Rider 550 - nowa nawigacja dla motocyklistów

TomTom wprowadził na polski rynek nowe nawigacje dla motocyklistów - Rider 550, które są jeszcze szybsze i bardziej inteligentne od poprzedników.

Zdjęcie TomTom RIDER 550 /materiały prasowe

Pierwszą z nowych funkcji jest możliwość aktualizowania nawigacji przez Wi-Fi, bez konieczności podłączania do komputera. Urządzenie zostało wyposażone w usługi Lifetime (Mapy Świata, Traffic i Fotoradary). TomTom RIDER 550 oferuje dostęp do TomTom Road Trips - ponad 150 ekskluzywnych tras dostępnych do pobrania, co będzie przydatne przy planowaniu podróży.



Urządzenie można połączyć z telefonem i skorzystać z asystentów głosowych: Siri i Google Now. Ponadto wiadomości ze smartfona mogą być odczytywane na głos, za pomocą zestawu słuchawkowego.



Podobnie jak w poprzednich modelach popularnej serii TomTom Rider, motocykliści mają możliwość planowania trasy w obie strony i jeżdżenia po najbardziej ekscytujących, krętych drogach oraz wzniesieniach, a także korzystania z 4,3-calowego ekranu dotykowego, przystosowanego do użytkowania w rękawicy. Motocykliści mogą także zapisać pobrane trasy bezpośrednio w urządzeniu.



Nowe urządzenia TomTom Rider550 z punktami POI dostosowanymi do potrzeb motocyklistów są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach motocyklowych w cenie 1749 zł. T

TomTom RIDER 550 Premium Pack został wyposażony także w akcesoria, takie jak zestaw do montażu samochodowego, rozwiązanie antywłamaniowe i futerał ochronny. Urządzenie jest dostępne w cenie 2149 zł.