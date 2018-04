SKODA uruchomiła wirtualny salon

W kwietniu wystartował Wirtualny Salon SKODA, dzięki któremu klienci mogą poznać samochody marki bez konieczności odwiedzania stacjonarnego salonu.

Zdjęcie Wystartował Wirtualny Salon SKODA /materiały prasowe

Od teraz wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć na żywo najnowsze SUV-y czeskiego producenta bez wychodzenia z domu. To jednak nie wszystko, bowiem wirtualny salon pozwala także porozmawiać z prawdziwym Doradcą i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące nowych modeli.

Połączenie z salonem odbywa się w dwóch trybach. W pierwszym rozmowa odbywa się indywidualnie: na ekranie komputera lub wyświetlaczu smartfona klient widzi obraz z salonu przekazywany na żywo, a sama rozmowa odbywa się przez telefon. W tym trybie możliwa jest także wymiana dodatkowych materiałów, np. zdjęć czy cenników. Drugi to wieloosobowy czat wideo, w którym udział może wziąć nawet kilkadziesiąt osób jednocześnie. Oglądający transmisje mogą zadawać pytania, które natychmiast trafiają do prezentującego Doradcy. Połączenia z Wirtualnym Salonem są bezpłatne, jednak w przypadku połączenia przez sieć komórkową mogą zostać naliczone opłaty za transfer danych (zgodnie z taryfą operatora).

Usługa dostępna będzie 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, w sobotę i w niedzielę od 11:00 do 21:00. Połącznie można zrealizować z telefonu, tabletu lub komputera, bez względu na system i przeglądarkę z której korzysta użytkownik. Klient musi jedynie podać swój numer telefonu komórkowego, na który oddzwoni doradca. W zainicjowanej rozmowie wideo odpowie on nie tylko na wszystkie pytania, możliwe będzie również umówienie się na jazdę próbną z lokalnym dealerem.

Wirtualny Salon po raz pierwszy otwarto w Hiszpanii, a następnie w Wielkiej Brytanii. Projekt szybko okazał się sukcesem i zyskał wielką popularność. W ciągu jednego dnia Doradcy przeprowadzają nawet kilkadziesiąt rozmów z zainteresowanymi klientami.