Rusza TrafiCargo - wynajem samochodu dostawczego na minuty

​Pod sklepami IKEA w sześci miastach Polski - Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Katowicach są dostępne TrafiCargo, czyli samochody dostawcze, które można wynajmować przez aplikację Traficar. Udostępniona w usłudze flota liczy 30 pojazdów. Do końca maja kolejne dostawcze samochody na minuty będą dostępne przy sklepach sieci w całym kraju.

Zdjęcie Od teraz w 6 miastach Polski pod sklepami IKEA znajdziemy takie samochody /materiały prasowe

Do tej pory usługa wynajmu samochodów dostawczych na minuty funkcjonowała w Krakowie, gdzie pod sklepem IKEA były dostępne 4 Renault Kangoo. Od teraz Krakowianie mogą korzystać z 5 aut tego typu. Dodatkowo TrafiCargo jest dostępne również pod sklepami IKEA w Katowicach (4 szt.), Poznaniu (4 szt.), Wrocławiu (4 szt.), Gdańsku (4 szt.), a także w Warszawie do której trafi 9 sztuk Renault Kangoo (IKEA Targówek 5 szt. oraz IKEA Janki 4 szt.).

- Kiedy we wrześniu 2017 roku wystartowaliśmy z usługą w Krakowie, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zdobędzie uznanie. Zobaczyliśmy też, że w całej Polsce użytkownicy Traficara są zainteresowani tego typu opcją. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na ich potrzeby i rozszerzyć flotę samochodów dostawczych w miastach, w których dostępny jest Traficar! Dodatkowo postanowiliśmy tego rodzaju usługę nazwać TrafiCargo, ponieważ różni się od floty Traficara wielkością oraz sposobem użytkowania - powiedział Konrad Karpiński, Dyrektor Operacyjny w firmie Traficar.

Dostawcze TrafiCargo marki Renault Kangoo oferują przestronną przestrzeń bagażową o wymiarach: 190 cm (długość), 120 cm (szerokość) i 110 cm (wysokość). Może ona zostać dodatkowo powiększona do 290 cm długości poprzez złożenie fotela pasażera. Przez co do bagażnika zmieści się nawet najdłuższa paczka z szafą PAX z IKEA. Czy to sofa, szafa, czy łóżko i materac do niego, teraz każdy będzie w stanie w wygodny i niedrogi sposób przewieźć większe zakupy do domu od razu po wyjściu ze sklepu.

Mieszkańcy Krakowa bardzo szybko przekonali się do idei carsharingu. Postanowiliśmy ułatwić transport mebli i akcesoriów IKEA naszym klientom w innych miastach, oferując przyjazny dla środowiska sposób - mówi Bartosz Syk, Service Developer w Dziale Obsługi Klienta IKEA Retail.

Sposób działania wynajmu samochodów dostawczych jest wyjątkowo prosty. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, wystarczy mieć zainstalowaną aplikację Traficar i po zakończeniu zakupów zarezerwować jeden z pojazdów, stojących na specjalnie wyznaczonych miejscach przy wyjściu ze sklepu. Następnie, należy zeskanować zamieszczony na szybie kod QR, który otwiera pojazd. Kluczyki czekają w schowku. Co więcej, opłaty za korzystanie z TrafiCargo są takie same jak w przypadku Traficara, czyli 80 groszy za kilometr, 50 groszy za minutę jazdy i 10 groszy za minutę postoju. Jedyna różnica polega na tym, że po wyładowaniu zakupów wypożyczony samochód należy odstawić na specjalnie oznakowane miejsce przed sklepem IKEA.

Co ważne również osobowe Traficary będą mogły parkować pod sklepami IKEA w wyznaczonych dla nich strefach. Miejsca, na których można parkować są widoczne w aplikacji.