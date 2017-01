Rozwiązania Intel GO napędzą rozwój autonomicznych pojazdów

Intel GO to platforma zaprojektowaną z myślą o samochodach autonomicznych. W skład Intel GO wchodzi kilka platform deweloperskich i narzędzi użytecznych z punktu widzenia firm działających na rynku samochodów autonomicznych.

Zdjęcie W rozwiązania bazujące na Intel Go będą wyposażone m.in. samochody BMW /INTERIA.PL/informacje prasowe

Intel Go In-Vehicle Development Platform pozwoli na wykorzystanie potencjału procesorów Intela (od Intel Atom po Intel Xeon) do wykonywania niezbędnych czynności takich jak wyznaczenie trasy poruszania się pojazdu, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym podczas jazdy czy analizy poszczególnych procesów. Intel GO Automotive 5G z kolei to pierwsza w branży motoryzacyjnej platforma 5G-ready, pozwalająca na rozwijanie i testowanie różnych rozwiązań, aplikacji i technologii z wykorzystaniem łączności 5G. Intel GO Automotive SDK z kolei to zestaw specjalistycznych narzędzi, w tym tych z obszaru uczenia maszynowego, pozwalających inżynierom pracującym nad technologiami dla samochodów autonomicznych na zwiększenie możliwości swoich rozwiązań oraz przyspieszenie tempa pracy nad projektami związanymi z autonomiczną jazdą.

Pierwszymi samochodami wyposażonymi w rozwiązania bazujące na Intel Go będą BMW serii 7. Zaprojektowany od podstaw system sterowania pojazdem Intel GO ze złożonym i bardzo zaawansowanym układem programowalnym FPGA pozwoli na uzyskanie równowagi pomiędzy wydajnością a mocą pojazdu przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych norm termicznych oraz bezpieczeństwa, wymaganych w przemyśle motoryzacyjnym. Podczas jazdy zaimplementowany w samochodzie system Intel GO przy pomocy wielu czujników będzie dokonywał m.in. modelowania w czasie rzeczywistym otaczającego samochód terenu, planowania ścieżki jazdy i podejmował wszelakie decyzje związane z poruszaniem się.