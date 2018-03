Prototyp elektrycznego SUV-a Audi

Audi zaprezentowało prototyp swego pierwszego w pełni elektrycznego modelu. Zakamuflowany Audi e-tron pojawił się na targach Geneva Motor Show 2018.

Zdjęcie Audi e-tron /materiały prasowe

Pod kamuflażem kryje się sportowy, pięciomiejscowy SUV segmentu premium z dużą przestrzenią bagażową. Z oficjalnych informacji, wiadomo że samochód zostanie wyposażony w elektryczny napęd na cztery koła quattro, a jego ładowanie przy wykorzystaniu ładowarki 150 kW. ma trwać zaledwie 30 minut.

Audi zapewnia, że pojazd wejdzie do produkcji jeszcze w tym roku. Zanim jednak to nastąpi czeka go szereg intensywnych testów. Audi bada zachowania swych przedprodukcyjnych modeli we wszystkich strefach klimatycznych: w temperaturach sięgających od -20°C do +50°C. Jednocześnie, na całym świecie prowadzone są testy różnych technik ładowania akumulatorów. To ważne kryterium bezpieczeństwa, jeśli chodzi o modele napędzane w ten sposób. Różne standardy ładowania testowane są na poligonach badawczych, ale też w przestrzeni publicznej. Pozwala to przebadać i porównać różne opcje.

W testach bierze udział prawie 250 prototypów Audi e-tron.