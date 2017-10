Porsche wprowadza nowy poziom komunikacji w samochodzie

Nowe możliwości nawigacji, nowe usługi oraz nowe aplikacje - Porsche zaprezentowało model Cayenne z udoskonalonymi funkcjami Connect.

Zdjęcie Moduł Porsche Connect Plus /INTERIA.PL/informacje prasowe

Moduł Porsche Connect Plus, należący do standardowego wyposażenia nowej generacji SUV-a umożliwia podróżującym dostęp do funkcji Amazon Music, Smart Home dla automatyki domowej Nest oraz Radio Plus, łączącej radio tradycyjne i internetowe. Dzięki zintegrowanej karcie SIM obsługującej LTE nowe Cayenne jest nieprzerwanie połączone z internetem. Ponadto projektanci Porsche opracowali uproszczoną aplikację na smartfony, służącą do sterowania kluczowymi funkcjami Connected Car. Dzięki Amazon Music subskrybenci mogą korzystać w Cayenne z jednego z najpopularniejszych serwisów strumieniowania muzyki na świecie - bezpośrednio z PCM. Poza bogatą ofertą muzyczną Amazon Music oferuje też wolne od reklam relacje na żywo z wydarzeń takich jak mecze piłki nożnej niemieckiej Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz rozgrywek z udziałem niemieckich zespołów w dwóch głównych europejskich turniejach piłkarskich.

Reklama

Użytkownicy urządzeń Smart Home dostarczanych przez firmę Nest są teraz podczas jazdy informowani o funkcjonowaniu ich domu - dzięki połączeniu z internetem usługa na bieżąco przekazuje dane z wykrywaczy dymu i obraz z kamer, pozwala też z samochodu sterować temperaturą w pomieszczeniach.

Kolejną innowacją jest Radio Plus. Dzięki zintegrowanej funkcji radia internetowego usługa ta sprawia, że - jeśli tylko dostępny jest kanał radiowy online - dostępność ulubionej stacji staje się praktycznie nieograniczona. Gdy Cayenne opuści zasięg radia naziemnego, FM lub cyfrowego, system automatycznie przełączy się na strumieniowanie online. Poprawia to jakość odbioru w obszarach o słabym zasięgu sygnału radiowego. Na potrzeby korzystania z Amazon Music, radia internetowego oraz surfowania po sieci za pomocą hotspota wi-fi Porsche oferuje pakiet danych z limitem 7 GB.

Nawigacja online z wykorzystaniem tzw. ławicy danych

Rozbudowana nawigacja online z informacjami o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym jest jeszcze bardziej intuicyjna, jeszcze szybsza i jeszcze bardziej wszechstronna. Uproszczone wyszukiwanie miejsc docelowych wykorzystuje teraz centralną wyszukiwarkę. Aby ją otworzyć, wystarczy kliknąć ikonę szkła powiększającego w nagłówku PCM. Pozwala to wyszukiwać cele przy użyciu prostych haseł. Wyszukiwarka dostarcza też wiele dodatkowych informacji, takich jak ceny paliw, dostępne parkingi wraz z cenami i godzinami otwarcia oraz opinie użytkowników na temat hoteli czy restauracji.

Równie przyjazne jest głosowe sterowanie nawigacją, a to za sprawą nowej funkcji Voice Pilot. Po raz kolejny obsługa głosowa Porsche została udoskonalona - dzięki rozpoznawaniu mowy online działa znacznie bardziej intuicyjnie niż dotąd. Przykładowo, cel można wprowadzić bez podawania szczegółów adresu.

Ale Voice Pilot służy nie tylko do obsługi nawigacji. System "rozumie" łącznie ponad 100 komend - od obsługi nawigacji, przez audio, aż po funkcje pojazdu, takie jak klimatyzacja czy ogrzewanie siedzeń.

Także obliczanie trasy zostało zoptymalizowane - odbywa się teraz w oparciu o równoczesną kalkulację z wykorzystaniem bazy pokładowej oraz wpisów online. W ten sposób obliczanie trasy odbywa się zarówno w ramach PCM, jak i w internecie. PCM niezależnie decyduje, który system obliczył najlepszą trasę dojazdu, ale zawsze wstępnie wybiera tę najszybszą.

Nawigacja przetwarza również tzw. ławice danych z uwzględnieniem nowej funkcji Risk Radar, dzięki czemu anonimowo przechwytywane i transmitowane są dane na temat ruchu oraz warunków drogowych pochodzące z pojazdów z podobnym wyposażeniem. Rejestrowane przez czujniki samochodu, dane te ostrzegają m.in. o występowaniu mgły, śliskiej nawierzchni czy wypadków. Dzięki tej funkcji nowe Cayenne może dodatkowo przyczynić się do ograniczenia ryzyka i zapobiegania wypadkom.



Zdjęcie Nowe funkcje potrafią ostrzec przed niebezpieczeństwem na drodze / INTERIA.PL/informacje prasowe

Cele można w prosty sposób tworzyć przed podróżą nie tylko poprzez PCM, ale również korzystając z aplikacji Porsche Connect App na smartfona lub platformy My Porsche. Miejsca docelowe zostają zsynchronizowane, gdy tylko kierowca zostanie zidentyfikowany na podstawie swojego identyfikatora Porsche ID wpisanego w pojeździe, w aplikacji oraz na portalu My Porsche.

Nowa aplikacja Porsche Connect App dla smartfonów z systemami iOS i Android

Przeprojektowana aplikacja Porsche Connect App oferuje teraz jeszcze prostszy w obsłudze i bardziej wszechstronny interfejs, zapewniający kierowcy dostęp do licznych funkcji samochodu oraz funkcji Connect za pośrednictwem smartfona. Podzielono ją na trzy główne sekcje: Nawigacja, Mój samochód (funkcje związane z pojazdem) oraz Moje konto (obsługa usług i ustawień użytkownika, takich jak połączenie Connect App z jego kontami Amazon Music oraz Nest). W sekcji "Mój samochód", prezentującej przypisany do aplikacji pojazd w trzech perspektywach, kierowca może sprawdzić, czy drzwi, pokrywa bagażnika i okna są zamknięte, a także zamykać je lub otwierać. Pojawiają się tam również informacje na temat zasięgu samochodu, poziomu oleju i historii serwisowej. Z poziomu aplikacji można także sterować funkcjami monitorowania oraz bezpieczeństwa.