Nowy Nissan LEAF – samochód pełen inteligencji

Nissan zaprezentował nowego Nissana LEAF. Według japońskiego producenta ma to być najnowocześniejszy na świecie samochód elektryczny przeznaczony dla masowego odbiorcy.

Zdjęcie Nowy Nissan LEAF – /INTERIA.PL/informacje prasowe

Hiroto Saikawa, dyrektor generalny firmy Nissan stwierdził, że Nowy LEAF jest wizytówką wizji inteligentnej mobilności Nissana. Wizja ta zakłada zmianę dotyczącą sposobu prowadzenia pojazdu oraz rozwinięcie roli samochodu, który w przyszłości powinien stać się czymś więcej niż tylko prostym środkiem transportu. Koncepcja ta określa plany Nissana w zakresie sposobu prowadzenia pojazdów, źródła ich napędu oraz integracji ze społeczeństwem.

Reklama

Nowy Nissan LEAF to przykład zastosowania inteligentnej mobilności w praktyce, w modelu wyposażonym w pionierski system wspomagający kierowcę ProPILOT, zaawansowany, w pełni elektryczny zespół napędowy oraz funkcję komunikowania się z budynkami, do których jest podłączony, a nawet ich zasilania.

Inteligentna energia według Nissana

Najważniejszym elementem koncepcji inteligentnej energii w nowym Nissanie LEAF jest e‑powertrain, czyli elektryczny zespół napędowy, który oferuje wyższe niż w poprzednim modelu osiągi dzięki lepszej efektywności energetycznej, wyższemu momentowi obrotowemu i większej mocy. Uzupełnieniem nowego zespołu napędowego jest zaawansowany akumulator litowo-jonowy, który charakteryzuje się wyższą mocą i zdolnością magazynowania energii.

Dzięki podniesionej efektywności energetycznej nowy elektryczny zespół napędowy oferuje liniowe przyspieszenie, rozwijając moc 110 kW (150 KM). Moment obrotowy wzrósł do 320 Nm, co skutkuje lepszym przyspieszeniem.

Zasięg nowego Nissana LEAF wydłużył się do 378 km (wg nowego europejskiego cyklu jazdy NEDC) na jednym ładowaniu. Marka wprowadzi też do sprzedaży pod koniec przyszłego roku droższą wersję, o zwiększonej mocy i większej pojemności akumulatorów.

Zdjęcie e‑powertrain - elektryczny zespół napędowy / INTERIA.PL/informacje prasowe

Inteligentna jazda według Nissana

Nowy Nissan LEAF został wyposażony w trzy główne technologie inteligentnej jazdy. Pierwszą z nich jest zaawansowany system wspomagający kierowcę ProPILOT. Ułatwia on jazdę jednym pasem autostrady, uwalniając kierowcę od stresu i sprzyjając relaksowi za kierownicą.

Drugi system to ProPILOT Park po aktywacji systemu przejmuje kontrolę nad kierowaniem, przyspieszaniem, hamowaniem i wyborem przełożenia, aby automatycznie wprowadzić samochód na stanowisko parkingowe. Dzięki niemu kierowcy będą mogli parkować bez stresu i bardziej precyzyjnie.

Trzecie rozwiązanie to e-Pedal — technologia umożliwiająca ruszanie, zwiększanie i zmniejszanie prędkości oraz zatrzymywanie się poprzez samo operowanie pedałem przyspieszenia. Przy całkowicie zwolnionym pedale przyspieszenia układ odzyskiwania energii i hamulce cierne są włączane automatycznie, doprowadzając stopniowo do całkowitego zatrzymania się samochodu. Pojazd pozostaje nieruchomy — nawet na wzniesieniu — dopóki pedał przyspieszenia nie zostanie ponownie wciśnięty.

Zdjęcie ProPILOT Park ma zapewniać precyzyjne parkowanie / INTERIA.PL/informacje prasowe

Inteligentna integracja według Nissana

Technologia Vehicle-to-Grid (V2G) pozwala na dwukierunkowy przepływ energii, a tym samym pełną integrację samochodów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną. Pomaga ona także we wchłonięciu energii z mniej przewidywalnych źródeł odnawialnych przez sieć elektroenergetyczną poprzez lepsze zintegrowanie i zwiększenie opłacalności eksploatacji tych źródeł. Właściciele elektrycznych Nissanów mogą podłączać swoje auta do sieci elektroenergetycznej, aktywnie uczestnicząc w dostarczaniu energii i uzyskując z tego tytułu dodatkowy dochód. Po wprowadzeniu technologii V2G na dużą skalę może ona stać się czynnikiem "zmieniającym zasady gry" dla właścicieli samochodów elektrycznych Nissana, którzy staną się aktywnymi uczestnikami rynku energii.

System magazynowania energii xStorage wykorzystuje zbiorowe doświadczenie branży w celu poprawy efektywności i proekologicznej racjonalizacji zużycia energii. xStorage Home magazynuje energię w tych porach doby, kiedy energia jest najtańsza, oraz kontroluje sposób i czas jej zużywania, pomagając klientom w uzyskaniu oszczędności i usprawnieniu całego systemu energetycznego. W ramach systemu w jednym module zintegrowane są wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie do zarządzania i magazynowania energii na potrzeby gospodarstwa domowego. xStorage Home może pobierać energię z sieci lub ją do niej oddawać, co zapewnia większą elastyczność wykorzystywania źródeł odnawialnych i upowszechnia korzystanie z generowanej przez nie energii.

Klienci mogą też korzystać z nowo zaprojektowanego interfejsu w aplikacji New Nissan LEAF na smartfony, która pozwala im monitorować stan naładowania pojazdu, wyszukać najbliższą stację ładowania oraz zaprogramować ogrzanie lub schłodzenie wnętrza przed podróżą.

Sprzedaż nowego Nissana LEAF rozpocznie się w Europie w styczniu 2018 r.