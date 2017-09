Nowoczesne technologie w samochodach sportowych

Nieprawdopodobnie mocne silniki, specjalnie dostrajane zawieszenie, elektroniczne systemy wspomagające jazdę, idealna aerodynamika – to tylko niektóre z rozwiązań, które towarzyszą nowoczesnym samochodom sportowym. Za każdym z nich kryją się innowacyjne technologie.

Zdjęcie Technologie towarzyszą samochodom już od chwil ich tworzenia /INTERIA.PL/informacje prasowe

Gdy myślimy o nowych technologiach pod kątem motoryzacji, w głowie niemal od razu pojawia nam się wyobrażenie rozbudowanych systemów multimedialnych, autonomicznych napędów lub różnorodnych, inteligentnych systemów bezpieczeństwa. Często zapominamy, że zaawansowane rozwiązania towarzyszą samochodom już od chwil ich projektowania. Najlepszym przykładem są tu sportowe modele, których potężne możliwości i niesamowicie wydajne silniki nierzadko idą w parze z innowacyjną inżynierią.

Najlepszym przykładem samochodu łączącego sportowe osiągi z nowoczesną technologią jest nowe BMW M3 i to na jego przykładzie spróbujemy zgłębić tytułowy temat.

(Poniższy tekst skupia się na zagadnieniach dotyczących technologii towarzyszącym produkcji samochodów sportowych na przykładzie BMW M3 Competition. Wszystkich poszukujących szerszych i dokładniejszych informacji dotyczących wspomnianego modelu zachęcamy do przeczytania testu zamieszczonego w serwisie Interia Moto)

Innowacyjne technologie silnikowe

Silniki to bez wątpienia główne zespoły samochodu. To właśnie dzięki ich skomplikowanej na pierwszy rzut oka pracy pojazd potrafi się poruszać. Obecnie producenci prześcigają się by uczynić je mniejszymi i wydajniejszymi. Słynna już i dla wielu kontrowersyjna idea downsizingu wymaga od twórców samochodów przykładania większej uwagi do podzespołów takich jak turbosprężarka czy kompresor. Dużą pojemność i moment obrotowy zastępują zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak turbodoładowanie, bezpośredni wtrysk paliwa czy zmienne kąty rozrządu.

Również BMW postanowiło pójść tą drogą. Nowy model M3 został wyposażony w wysokoobrotowy sześciocylindrowy silnik rzędowy, który osiąga wyższą moc od stosowanej w poprzednim modelu większej jednostki V8. Jak tego dokonano? Zmieniając całkowicie konstrukcję silnika. Nowa jednostka BMW jest sztywna, a przy tym bardzo lekka, co zapewnia możliwość rozwijania wyższych mocy. Również specjalnie hartowany, kuty i odporny na skręcanie wał korbowy jest nie tylko lżejszy, ale i zdolny do przenoszenia wyższych momentów obrotowych. Oczywiście zwiększona dynamika nie mogła się obyć bez odpowiedniej technologii wspomagającej. W tym celu BMW użyło rozwiązania TwinPower Turbo, którym są dwie turbiny o błyskawicznych reakcjach. W efekcie jednostka napędowa rozwija swą moc bardzo płynnie i od razu reaguje na ruchy gazu.

Zdjęcie BMW postawiło na zupełnie nową konstrukcję silnika / INTERIA.PL/informacje prasowe

Wydajne systemy chłodzenia

Duża moc i ogromne możliwości samochodów wyczynowych wymagają o wiele wydajniejszego odprowadzenia ciepła. Aby sprostać wyzwaniom użytkowania oraz zapewnić optymalną temperaturę układowi napędowemu, inżynierowie motoryzacyjni testują coraz nowsze rozwiązania. W przypadku BMW M3 wszystko polega na trzech chłodnicach wkomponowanych w system dolotowy 6-cylindrowego silnika. Dwie z nich obsługują powietrze doładowania do obu turbosprężarek, a jedna do niebezpośredniego chłodzenia. Takie rozwiązanie pozwala zmaksymalizować ciśnienie doładowania, a tym samym moc silnika. Oczywiście i tutaj nie obyło się bez wszechobecnej elektroniki, która stale czuwa nad działaniem pompy odpowiednio chłodzącej łożyska turbosprężarki, kiedy auto stoi. Wszystko to by zapewnić stałą równowagę termiczną pojazdu, niezależnie czy ten porusza się po publicznych drogach, czy pobija czas okrążenia na wyścigowym torze.



Zdjęcie Charakterystyczny grill BMW M3 skrywa potężną chłodnicę / INTERIA.PL

Aerodynamika

Odpowiedni kształt to jedna z najważniejszych cech samochodu, skupiająca uwagę inżynierów podczas jego tworzenia. Nawet drobna pomyłka w fazie projektowania nadwozia niemal od razu przekłada się na większe zużycie paliwa, gorsze osiągi, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego, że niemiecki koncern chcąc wycisnąć z modelu M3 jak najwięcej postawił na zaawansowane technologie. Ogromne prędkości, które potrafi rozwinąć opisywany model z łatwością potrafiłyby go "unieść" nad asfalt grożąc dachowaniem. By do temu zapobiec zastosowano detale takie jak przedni pas ze spoilerem, gładkie podwozie czy wyrazista tylna krawędź końcowa karoserii w postaci niewielkiego spoilera na końcu bagażnika. Nad wznoszeniem przedniej osi pojazdu czuwa także sam kształt chłodnicy, która otaczana strumieniem powietrza prowadzi np. do powstania efektu Venturiego co dodatkowo dociska samochód i wpływa na lepszą reakcję auta podczas prowadzenia. Na idealną aerodynamikę pojazdu składają się także inne elementy, jak np. specjalnie komputerowo zaprojektowane kurtyny powietrzne lub oryginalne "skrzela" zintegrowanymi "oddychaczami" minimalizujące zawirowania powietrza we wnętrzu błotników oraz wokół kół.



Zdjęcie Odpowiedni kształt to jedna z najważniejszych cech samochodu / INTERIA.PL

Elektroniczne systemy wspomagające

Oczywiście technologie w samochodach sportowych potrafią także przyjmować bardziej "oczywistą" formę. Podobnie jak w modelach seryjnych i tutaj można mnożyć wszelkiej maści systemy wspomagające naszą jazdę, bezpieczeństwo, a nawet usprawniające prace całego samochodu. Utrzymywanie bezpiecznej odległości przed pojazdem poprzedzającym, kontrola pasa ruchu, system ostrzegania przed przeszkodą, 360-stopniowe kamery, a także ogrom konfiguracji począwszy od twardości zawieszenia, po pracę samego silnika to tylko niektóre z udogodnień, które możemy znaleźć w nowoczesnych pojazdach. Również sam układ kierowniczy jak i zawansowana skrzynia biegów potrafią inteligentnie dostosowywać się, zarówno do naszego stylu prowadzenia jak i do warunków panujących na drodze. Co więcej, samochody dysponujące ogromną mocą muszą jeszcze dokładniej przewidywać zachowanie kierowcy i odpowiednio reagować w nieraz ekstremalnych warunkach. Dobrym tego przykładem może być 3-stopniowy układ kontroli trakcji w BMW M3, który potrafi stopniowo "dozować" przyczepność tylnych kół w zależności od naszych umiejętności.



Zdjęcie Inteligentne systemy ułatwiające parkowanie / INTERIA.PL/informacje prasowe

Wszechobecna technologia potrafi odpowiadać nawet za samo brzmienie silnika. Przykładowo BMW M3 zostało wyposażone w zaawansowany system klap i przepustnic w układzie wydechowym, który dzięki elektronicznej kontroli zapewnia ciągłe, rasowe brzmienie.



Zdjęcia do artykułu zostały wykonane na torze sportowo-szkoleniowym Moto Park Kraków. To pierwszy tego typu obiekt w Krakowie przeznaczony dla osób chcących nauczyć się, jak kontrolować swój pojazd w każdych warunkach.